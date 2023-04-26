Hayal kırıklığına uğratmayacağım

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nenad Bjelica, iki günlük görüşme sürecinin ardından Trabzonspor'un başına geçtiğini belirtirken, çok büyük bir kulübe geldiğinin bilincinde olduğunu söyledi. 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Zaten bu problemler olmasa, ben burada olmazdım. Son 7 maçta, kimin önümüzdeki yıl kalmak istediğini, kimlerin kalabileceğini ya da kimlere güvenebileceğimizi göreceğiz. Bu periyodu kazanmak isteyen oyuncularla oynayacağız.dedi.Hırvat hoca, şöyle devam etti: "Taraftarlarımıza önümüzdeki sezonla ilgili şunun sözünü verebilirim; 1. dakikadan 90. dakikaya kadar mücadele eden, çalışkan bir takım görecekler. Çünkü görev yaptığım bütün takımlarda böyle oldu. Taraftarımızı hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Bundan kastım sonuçlar değil. Maçları kazanabilir, kaybedebilir, berabere kalabilirsiniz."BU sezon oynayacağımız karşılaşmalarda bir oyun stili oluşturmaya özen göstereceğiz.Sezon sonuna kadar kendimizin kurmadığı bir takımla beraber mücadele vereceğiz. Belki bunun bir risk olduğunu kabul edebiliriz.2-3 gün geçirdiğiniz insanlarla ilgili bir karar almak çok adil değil. Önümüzdeki haftalarda kararımızı vereceğiz. Genç oyuncularımıza da şans vermeye çalışacağız."TRANSFER konusuna da değinen Bjelica, "Son yıllarda Hırvat futbolcuların üst seviyelerde oynadıklarını görebiliyoruz. Ancak ben oyuncuların pasaportlarına bakmıyorum. Onlarda baktığım ya da aradığım tek şart, futbol karakterleri ve futbol mantaliteleri. Şartlara uyan, Trabzonspor için sahada mücadele edecek ve her şeyi verebilecek oyuncular takımımıza katılabilir. Hırvat ya da başka milletten olması beni ilgilendirmez. Tabii ki, Hırvat futbolcular gelebilir ama önceliğim; söylediğim şartlar olacak" diye konuştu.NENAD Bjelica, teknik ekibinde yer alan oğlu Luka Bjelica'nın 5 dil bilen, zeki bir insan olduğunu belirtirken,ifadelerini kullandı.