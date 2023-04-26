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Giriş Tarihi: 26.4.2023

Hayal kırıklığına uğratmayacağım

YUNUS EMRE SEL
Hayal kırıklığına uğratmayacağım

Taraftara şunun sözünü verebilirim; sahada 1. dakikadan 90. dakikaya kadar mücadele eden, çalışkan bir takım görecekler. Bizi sevenlere hayal kırıklığı yaşatmayacağız Son 7 maçta, kimin önümüzdeki yıl kalmak istediğini, kimlere güvenebileceğimizi göreceğiz. Bu periyodu sadece kazanmak isteyen oyuncularla oynayacağız

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nenad Bjelica, iki günlük görüşme sürecinin ardından Trabzonspor'un başına geçtiğini belirtirken, çok büyük bir kulübe geldiğinin bilincinde olduğunu söyledi. 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Problemli ve sorunları olan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Zaten bu problemler olmasa, ben burada olmazdım. Son 7 maçta, kimin önümüzdeki yıl kalmak istediğini, kimlerin kalabileceğini ya da kimlere güvenebileceğimizi göreceğiz. Bu periyodu kazanmak isteyen oyuncularla oynayacağız. Hedefimiz çok daha yarışmacı ve çok daha güçlü bir takım yaratmak" dedi.

BÜTÜN TAKIMLARIMDA AYNISI VARDI
Hırvat hoca, şöyle devam etti: "Taraftarlarımıza önümüzdeki sezonla ilgili şunun sözünü verebilirim; 1. dakikadan 90. dakikaya kadar mücadele eden, çalışkan bir takım görecekler. Çünkü görev yaptığım bütün takımlarda böyle oldu. Taraftarımızı hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Bundan kastım sonuçlar değil. Maçları kazanabilir, kaybedebilir, berabere kalabilirsiniz. Önemli olan sizi seven insanları hayal kırıklığına uğratmamak. Bizim takım da bunu yapacak."




GELECEK İÇİN RİSKİ ALIYORUM
"BU sezon oynayacağımız karşılaşmalarda bir oyun stili oluşturmaya özen göstereceğiz. Bu da çalışarak olacak. Sezon sonuna kadar kendimizin kurmadığı bir takımla beraber mücadele vereceğiz. Belki bunun bir risk olduğunu kabul edebiliriz. Önümüzdeki sene kârlı çıkabilmek ve takıma daha faydalı olabilmek adına bu riski alıyorum. 2-3 gün geçirdiğiniz insanlarla ilgili bir karar almak çok adil değil. Önümüzdeki haftalarda kararımızı vereceğiz. Genç oyuncularımıza da şans vermeye çalışacağız."

HIRVAT DİYE FUTBOLCU TRANSFER ETMEM
TRANSFER konusuna da değinen Bjelica, "Son yıllarda Hırvat futbolcuların üst seviyelerde oynadıklarını görebiliyoruz. Ancak ben oyuncuların pasaportlarına bakmıyorum. Onlarda baktığım ya da aradığım tek şart, futbol karakterleri ve futbol mantaliteleri. Şartlara uyan, Trabzonspor için sahada mücadele edecek ve her şeyi verebilecek oyuncular takımımıza katılabilir. Hırvat ya da başka milletten olması beni ilgilendirmez. Tabii ki, Hırvat futbolcular gelebilir ama önceliğim; söylediğim şartlar olacak" diye konuştu.

OĞLUM MENTAL DESTEK VERECEK
NENAD Bjelica, teknik ekibinde yer alan oğlu Luka Bjelica'nın 5 dil bilen, zeki bir insan olduğunu belirtirken, "Mental açıdan oyunculara yardımcı olmaya çalışacak" ifadelerini kullandı.

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Hayal kırıklığına uğratmayacağım
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