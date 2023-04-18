Monaco ve Ajax Ömür’ü izledi!

ile Beşiktaş arasında oynanan ve 0-0 bitmesine rağmen son bölümü yüksek tempoda geçen maçı iki önemli kulübün scout ekibinin izlediği ortaya çıktı.tribündeki yerini alırken,Her iki ismin de Beşiktaş'ın bazı oyuncularını izlediği, Trabzonspor'dan da Abdülkadir Ömür için not tuttuğu öğrenildi. Daha önce Abdülkadir'i iki kez transfer etmek isteyen Monaco'nun, son dönemde artan performansı sonrasında yeniden milli oyuncuyu radarına aldığı belirtildi. Huntelaar'ın da Ömür'ü beğendiği ve Ajax yetkilileriyle görüşlerini paylaşacağı ifade edildi.maçı öncesi Abdülkadir Ömür'ünve oyuncununoynamasının zor olduğu açıklanmıştı. Ancak 23yaşındaki futbolcu, teknik heyetle görüşerek formaistemişti. Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu, 88dakika sahada kalırken 45 kez topla buluştu. 35 pasverip bunlarda yüzde 88.6'lık isabet sağladı. 3 şutçeken Abdülkadir, 3 şut pası ile takıma katkı verdi