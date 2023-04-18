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Giriş Tarihi: 18.4.2023

Monaco ve Ajax Ömür’ü izledi!

YUNUS EMRE SEL
Monaco ve Ajax Ömür’ü izledi!

Trabzon-Beşiktaş maçını seyreden Monaco ve Ajax’ın scoutları, genç yıldızı çok beğendi

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 0-0 bitmesine rağmen son bölümü yüksek tempoda geçen maçı iki önemli kulübün scout ekibinin izlediği ortaya çıktı. Hollanda kulü Ajax adına eski golcüsü Huntelaar tribündeki yerini alırken, Monaco da bir scout'unu maça gönderdi. Her iki ismin de Beşiktaş'ın bazı oyuncularını izlediği, Trabzonspor'dan da Abdülkadir Ömür için not tuttuğu öğrenildi. Daha önce Abdülkadir'i iki kez transfer etmek isteyen Monaco'nun, son dönemde artan performansı sonrasında yeniden milli oyuncuyu radarına aldığı belirtildi. Huntelaar'ın da Ömür'ü beğendiği ve Ajax yetkilileriyle görüşlerini paylaşacağı ifade edildi.

ÇATLAK PARMAKLA OYNADI
Beşiktaş maçı öncesi Abdülkadir Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlat tespit edildiği ve oyuncunun oynamasının zor olduğu açıklanmıştı. Ancak 23 yaşındaki futbolcu, teknik heyetle görüşerek forma istemişti. Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu, 88 dakika sahada kalırken 45 kez topla buluştu. 35 pas verip bunlarda yüzde 88.6'lık isabet sağladı. 3 şut çeken Abdülkadir, 3 şut pası ile takıma katkı verdi

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Monaco ve Ajax Ömür’ü izledi!
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