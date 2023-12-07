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Giriş Tarihi: 7.12.2023

Nsame yeniden gündeme girdi

Nsame yeniden gündeme girdi
Devre arası transferi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor yönetimi, sezon başında da listesinde olan Jean-Pierre Nsame'yi yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da olumlu baktığı Kamerunlu santrforda nabız yoklaması yapacak olan bordo-mavili yönetim, şartların uygun olması halinde girişimlerine başlayacak. Young Boys ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcu, İsviçre'de tam 6 defa gol krallığı yaşadı.

Bozok kulüp aramaya başladı!
Trabzonspor'un, kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da gol kralı olduktan sonra Lorient Kulübü'nden 2 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Umut Bozok, beklentileri karşılayamadı. Geçen sezon 37 maçta 10 gol, 3 asistlik katkı sağlayan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 4 müsabakada oynadı, skor üretemedi. Son haftalarda kadroya dahi giremeyen tecrübeli forvetin devre arasında ayrılması bekleniyor. İstanbul kulüpleriyle temasta olan futbolcu için Trabzonspor'un bonservis beklentisi var.

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Nsame yeniden gündeme girdi
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