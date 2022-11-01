Ömürlük imza

Trabzonspor'da iç transfer harekâtı devam ediyor. Geçtiğimiz ay Uğurcan Çakır, Serkan Asan ve Djaniny'nin sözleşmelerini yenileyen bordo-mavililer, 2024'te kontratı bitecek olan Abdülkadir Ömür ile de yeni sözleşme imzaladı. Milli yıldız ile 2027 yılına kadar yeni mukavele yapıldı. Eski sözleşmesinde 9 milyon TL kazanan oyuncuya, artık yıllık 20 milyon TL ödeneceği belirtildi.Yönetim, 23 yaşındaki futbolcunun bu beklentisini karşılayıp kafasını rahatlattı.