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Giriş Tarihi: 1.11.2022

Ömürlük imza

YUNUS EMRE SEL
Ömürlük imza

Uğurcan, Serkan ve Djaniny’den sonra Abdülkadir Ömür’ün de 2024’te bitecek mevcut anlaşması 2027 yılına kadar uzatıldı. Milli futbolcunun yıllık ücreti de 9 milyondan 20 milyon TL’ye yükseltildi

Trabzonspor'da iç transfer harekâtı devam ediyor. Geçtiğimiz ay Uğurcan Çakır, Serkan Asan ve Djaniny'nin sözleşmelerini yenileyen bordo-mavililer, 2024'te kontratı bitecek olan Abdülkadir Ömür ile de yeni sözleşme imzaladı. Milli yıldız ile 2027 yılına kadar yeni mukavele yapıldı. Eski sözleşmesinde 9 milyon TL kazanan oyuncuya, artık yıllık 20 milyon TL ödeneceği belirtildi. En son 2021'de sözleşmesi 2024'e kadar uzatılan ve yıllık ücreti 9 milyon TL'ye çıkartılan Ömür, takımda birçok oyuncuya yapılan maaş düzenlemesi nedeniyle iyileştirme bekliyordu. Yönetim, 23 yaşındaki futbolcunun bu beklentisini karşılayıp kafasını rahatlattı.

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