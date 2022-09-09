Son dakika: Trabzonspor, Fode Koita’yı Kasımpaşa’ya kiraladı

Trabzonspor, Fode Koita'nın Kasımpaşa'ya kiralandığını ve oyuncunun bu sezon alacağı olan 1 milyon 150 bin Euro ücretinin 1 milyon 83 bin Euro'luk kısmının kendileri tarafından ödeneceğini açıkladı. Kasımpaşa, Koita için 67 bin Euro ödeyecek.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fode Koita bedelsiz olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderildi.