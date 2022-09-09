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Giriş Tarihi: 9.9.2022 16:17 Son Güncelleme: 9.9.2022 16:20

Son dakika: Trabzonspor, Fode Koita'yı Kasımpaşa'ya kiraladı

Son dakika: Trabzonspor, Fode Koita’yı Kasımpaşa’ya kiraladı

Trabzonspor, Fode Koita'nın Kasımpaşa'ya kiralandığını ve oyuncunun bu sezon alacağı olan 1 milyon 150 bin Euro ücretinin 1 milyon 83 bin Euro'luk kısmının kendileri tarafından ödeneceğini açıkladı. Kasımpaşa, Koita için 67 bin Euro ödeyecek.

Trabzonspor, Fode Koita'nın Kasımpaşa'ya kiralandığını ve oyuncunun bu sezon alacağı olan 1 milyon 150 bin Euro ücretinin 1 milyon 83 bin Euro'luk kısmının kendileri tarafından ödeneceğini açıkladı. Kasımpaşa, Koita için 67 bin Euro ödeyecek.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fode Koita bedelsiz olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderildi.

DORUKHAN, TRABZON'A GELDİ
Öte yandan Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan maçta sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, Trabzon'a geldi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süre önce İstanbul'da başarılı bir operasyon geçiren ve tedavi süreci devam eden Dorukhan Toköz'ün kente geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizden Zafer Göktaş ve Kemal Ertürk, Dorukhan'ı Trabzon Havalimanı'nda karşılayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. ifadelerine yer verildi. Dorukhan Toköz'ün tedavisine Trabzon'da devam edileceği belirtildi. Trabzonspor'un geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanan ve 3 Eylül Cumartesi günü İstanbul'daki özel bir hastanede sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat edilen 26 yaşındaki oyuncuya, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulanmıştı.

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Son dakika: Trabzonspor, Fode Koita'yı Kasımpaşa'ya kiraladı
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