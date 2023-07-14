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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Türkiye’de iz bırakacağım

YUNUS EMRE SEL
Türkiye’de iz bırakacağım

Kourbelis, vatandaşları Bakasetas ve Siopis’ten Trabzonspor hikâyelerini dinleyip imzayı attığını açıkladı ve taraftara da ‘En iyisini yapacağım’ dedi

Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis, Slovenya kampında basının karşısındaydı… Hedefleri olan büyük bir takımda olmaktan mutluluk duyduğunu belirten 29 yaşındaki Yunan oyuncu, vatandaşları Bakasetas ve Siopis'ten de takımla ilgili her detayı öğrendiğini söyledi. Stoperin yanı sıra 6 ve 8 numara olarak da oynadığının altını çizen Kourbelis, şöyle devam etti: "Trabzonspor'dan teklif aldığım zaman çok düşünmedim, kabul ettim. Trabzonspor'un maçlarını sık sık izledim. Taraftarımızın ne kadar tutkulu olduğuyla ilgili geniş bir bilgim var. Taraftarımız şundan emin olacak; sahaya çıktığım her anda elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım."

BAKASETAS'TAN KONTRAT MESAJI
Kourbelis'in basın toplantısına Bakasetas da katıldı. Yunan oyuncu sözleşme sorusuna şu yanıtı verdi: "Başkanımızın da söylediği gibi sözleşme teklifi geldi. Görüşmelerimiz sürüyor. Süreç taraflar arasında devam ediyor."

TEMPO YÜKSELIYOR
BORDO-MAVİLİLERDE kondisyon yüklemesi sürerken oyuncular da bir hayli zorlanıyor. Eren Elmalı, Larsen, Siopis ve Bakasetas'ın aralarında yer aldığı oyuncu grubu bir yandan hırslarını gösterirken bir yandan da yüksek tempo ile sert bir antrenman geçirdi. Çalışma sonrasında ise bu oyuncular kendilerini yere bıraktı ve uzun süre dinlendi.

DENSWIL&DORUKHAN TAKIMA GERİ DÖNDÜ
Sakatlıklar nedeniyle son iki antrenmana katılamayan Stefano Denswil ile Dorukhan Toköz dün takımla çalıştı. Denwil idmanın tamamında arkadaşlarının yanında yer alırken Dorukhan ise takımdan ayrı koşu yaptı. Yeni transfer Joaquin Fernandez'in ise tedavisine İspanya'da devam ediliyor.

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