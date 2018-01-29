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G.Saray 17 maç sonra F.Bahçe’yi mağlup etti

Vestel Venus Sultanlar Ligi’ndeki derbiyi set vermeden kazanan sarı-kırmızılılar, CEV Şampiyonlar Ligi bileti için de avantaj yakalad

Giriş Tarihi: 29.1.2018
G.Saray 17 maç sonra F.Bahçe’yi mağlup etti
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde derbinin galibi 'yi deplasmanda 3-0 yenen oldu. Bu ayrıca 2012-13 sezonundan sonra sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'ye karşı aldığı ilk galibiyet oldu ve 17 maçlık yenilgi serisi sona erdi. Galatasaray puan vermeden aldığı bu galibiyetle ilk üç sıra için ve CEV Şampiyonlar Ligi bileti için de iddialı bir konuma geldi.
Maça F.Bahçe iyi başlasa da bloklardaki üstünlüğü ve smaçörlerinin etkinliği ile G.Saray ilk seti 25-23 aldı. İkinci sette 9-9'dan sonra servis farkı ve Rabadzhieva'nın sayıları ile 25-20'yi bulan G.Saray üçüncü seti de Kosheleva'yı çok iyi kullanarak 25-19 aldı ve maçı 3-0 kazandı. Sarı- kırmızılılar bloklarda 12-4 üstünlük kurarken iki smaçörü Rabadzhieva ve Kosheleva toplam 29 sayı üretti. Diğer sonuçlar: Seramiksan-Beşiktaş: 1-3, Halkbank-Çanakkale Belediye: 3-0, Vakıfbank-Nilüfer Belediye: 3-0, Eczacıbaşı VitrA-İlbank: 3-0.
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G.Saray 17 maç sonra F.Bahçe’yi mağlup etti
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