13 yıllık rekoru, 20 yaşındaki atlet kırdı!

ABD'li atlet Michael Norman, erkekler 400 metre salon dünya rekorunu kırdı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Norman, Amerikan Üniversiteler Arası Salon Atletizm Şampiyonası 1. Ligi'nde katıldığı 400 metre yarışındaki 44.52 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

2016 Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan Norman, böylece Kerron Clement'in 13 yıl önce 44.57 ile kırdığı erkekler 400 metre salon dünya rekorunu ele geçirdi.