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13 yıllık rekoru, 20 yaşındaki atlet kırdı!

'li sprinter Norman, 13 yıldır kırılamayan erkekler 400 metre salon dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 15:10
13 yıllık rekoru, 20 yaşındaki atlet kırdı!

'li atlet , erkekler 400 metre salon dünya rekorunu kırdı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Norman, Amerikan Üniversiteler Arası Salon Atletizm Şampiyonası 1. Ligi'nde katıldığı 400 metre yarışındaki 44.52 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

2016 Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan Norman, böylece Kerron Clement'in 13 yıl önce 44.57 ile kırdığı erkekler 400 metre salon dünya rekorunu ele geçirdi.

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13 yıllık rekoru, 20 yaşındaki atlet kırdı!
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