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Tekvando'da 3 altın madalya

Belçika'nın Lommel kentinde düzenlenen ve 46 ülkeden 1215 sporcunun mücadele ettiği Belçika Açık Tekvando Turnuvasında Türkiye 3 altın madalya kazandı.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 01:48 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 01:48
Tekvando'da 3 altın madalya

2020 Tokyo Olimpiyatlarına puan veren Belçika Açık Tekvando Turnuvasında Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 73 kiloda Nafia Kuş, rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazanmayı başardı. Üç tekvandocu da 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanelerine 10'ar puan yazdırdı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 3 altın madalya kazanan milli takım kafilesini kutlayarak, "2018 yılına çok iyi başladık ve çok iyi devam ediyoruz. 2020 stratejimiz yolunda puan toplamamız gereken turnuvalardan en iyi sonuçları alıyoruz. Bu başarıda emeği geçen başta teknik direktörümüz Ali Şahin olmak üzere tüm teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyorum" dedi.

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Tekvando'da 3 altın madalya
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