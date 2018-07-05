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Milli atlet , serisinin sekizinci ayağında erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 22:50
Yasmani Copello, Elmas Lig'de üçüncü oldu

Atletizmde 14 etaptan oluşan serisinin bu sezon sekizinci ayağında mücadele eden milli sporcu , erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.

İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen organizasyonda, kariyerinde birer Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan Yasmani Copello piste çıktı.

31 yaşındaki atlet, erkekler 400 metre engelli yarışında 48.85'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Katarlı Abderrahman Samba 47.42 ile birinci olurken, Norveçli Karsten Warholm da 47.94 ile en iyi ikinci zamana imza attı.

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Yasmani Copello, Elmas Lig'de üçüncü oldu
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