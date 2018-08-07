Kaan Kigen Özbilen, 10 bin metrede 10. oldu

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 10 bin metre finalinde milli atlet Kaan Kigen Özbilen 10'uncu oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gün akşam seansında 10 bin metre finali koşuldu.

Yarışta uzun bir süre liderliği elde tutmasına rağmen son 3 bin metrede geriye düşen ay-yıldızlı atlet Kaan Kigen Özbilen, 28.32.93'lük derecesiyle yarışı 10'uncu sırada tamamladı.

Fransız Morhad Amdouni 28.11.22'lik derecesiyle altın, Belçikalı Bashir Abdi 28.11.76 ile gümüş, İtalyan Yemaneberhan Crippa ise 28.12.15 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Finalde mücadele eden milli atletler Aras Kaya ile Polat Kemboi Arıkan ise yarışı tamamlayamadı.

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