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'dan dezavantajlı çocuklara destek

THY Voleybol Takımı'nın deneyimli oyuncusu , Türkiye'de ve dünyada dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfedip, geliştirmelerini amaçlayan SosyalBen Vakfı'nın gönüllü atölye antrenörü oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 13:59
Özge Kırdar'dan dezavantajlı çocuklara destek

Sosyal sorumluluk etkinliğinin tanıtımı için, vakfın kurucusu ve 'ın katılımıyla Levent Loft Station'da basın toplantısı gerçekleştirildi.

Özge Kırdar'ın, vakfın SosyalBen Çocukları adı verilen öğrencilerinden oluşturulan 'nda antrenörlük yapacağı açıklandı. 14 Ekim Pazar günü ilk antrenmanının gerçekleştiren takımın, çalışmalarına 2019 Mayıs ayına kadar devam edeceği bildirildi.

Deneyimli voleybolcunun, çocuklarla sene boyunca ilgilenerek, onların ilgi ve yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Çocuklarla ilk antremanını Fuat Soylu Orta Okulu'nda geçtiğimiz pazar günü gerçekleştiren milli voleybolcu Özge Kırdar, "Dilerim ki bu 17 kız arasından biri ya da birileri, gelecekte benim yerimde olur ve daha büyük başarılara imza atar." diye konuştu.

SosyalBen Vakfı'nın kurucusu Ece Çiftçi de konuşmasında, "SosyalBen Vakfı adına Özge Kırdar'ın böylesine anlamlı bir projede yer almasından oldukça mutluyum. Sahadaki başarısını sosyal projelerde de devam ettiren Özge Kırdar, hem ülkemiz hem de vakfımız adına önemli bir rol model. SosyalBen Çocukları'ndan kuracağı takımın çok büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Özge Kırdar'dan dezavantajlı çocuklara destek
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