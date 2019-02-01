Türk kayağına Milka desteği

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Kayak Federasyonu, çikolata markası olan Milka ile ana sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Sponsorluk törenine Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto, Mondelez International Genel Müdürü İhsan Karagöz, milli sporcular Ayşenur Duman, Özlem Çarıkçıoğlu ve Fatih Arda İpçioğlu katıldı. TKF Başkanı Ali Oto, "Milka ile şimdilik 1 yıllık bir anlaşma gerçekleştirdik ancak biz bu işbirliğinin uzun yıllar sürmesini istiyoruz. Milka gibi bir markayı yanımıza almaktan gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı.