TURKSPORU dijital ortamda hizmete girdi

Türkiye'de sporun her dalına yaptığı yatırımlarla öncü olan Turkcell, sporun dijitalleşmesi için çalışmaya devam ediyor. Turkcell, TURKSPORU dergisi ve tüm spor branşlarının buluşma noktası olan TURKSPORU internet sitesiyle referans kaynaklar yaratıyor. Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, "TURKSPORU'nun ileri gitmesi için tüm branşlara yönelik bilinirlik yaratmaya, bilgi seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. TURKSPORU dergisi bu amaçla hayata geçirildi. İki sayısı yayımlanan dergimizde 260 binden fazla erişim yakaladık. Ayrıca çok kapsamlı bir internet sitesini de hayata geçirdik. TURKSPORU'na dair güncel haberlere yer veren, bir sporseverin A'dan Z'ye ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri tek çatı altında toplayan büyük bir platform"
şeklinde konuştu.