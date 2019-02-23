TURKSPORU dijital ortamda hizmete girdi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de sporun her dalına yaptığı yatırımlarla öncü olan Turkcell, sporun dijitalleşmesi için çalışmaya devam ediyor. Turkcell, TURKSPORU dergisi ve tüm spor branşlarının buluşma noktası olan TURKSPORU internet sitesiyle referans kaynaklar yaratıyor. Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş,şeklinde konuştu.