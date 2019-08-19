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En büyük hedefim unvanımı korumak

Giriş Tarihi: 19.8.2019
En büyük hedefim unvanımı korumak
200 metre Dünya Şampiyonu Ramil Guliyev, Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda hedefinin unvanını korumak olduğunu söyledi. Milli atlet, "İnşallah elimizden geleni yapacağız. En büyük hedefimiz o. Hazırlıklar da iyi geçti Moskova'da. Hava biraz soğuktu ama şükür ki iyi idman yapabildik. Çalışmalarımız çok iyi oldu" dedi. Guliyev, atletizmde Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğunu da vurgulayarak, "Gençler güzel dereceler almaya başladı. Bu daha başlangıç. Onları 2024 olimpiyatlarında göreceğiz" ifadesini kullandı.
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