Spor turizminde rakipsiziz

BUGÜN NELER OLDU

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor ülkesi olma yolunda son 17 yılda çok büyük atılımlar ortaya koyan Türkiye'yi, spor turizmi noktasında da daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenennın kapanış törenine katılan Bakan Kasapoğlu, ülkemizi spor turizmi noktasında da daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olduklarını belirtip şunları söyledi:"Bir yanda kış sporları noktasında güzel olanaklar varken, diğer tarafta su sporları, başka bir yanda ekstrem sporlar...Ülkemizin uluslararası organizasyonlarla ortaya koyduğu performans, futboldan basketbola, kış sporlarından bölgesel oyunlara kadar hemTemmuz'da 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı'nın yürürlüğe konulduğunu, ilk kez 5 yıllık kalkınma planına spor turizminin girdiğini anımsatan Kasapoğlu, bu konuda