A MİLLİ Futbol Takımımız'ın eski teknik direktörü Lucescu, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan 74 yaşındaki teknik adam kariyerindeUkrayna'yı özlediğini söyleyen Lucescu, "" diye konuştu.NBA'DE 30 Temmuz'da start alacak yeni sezon öncesinde hazırlık maçları başladı. İlk gün oynanan Heat- Kings maçında sanal seyirciler dikkat çekti.Toplu sonuçlar: L.A. Clippers-Orlando: 99-90, Denver Nuggets-Washington Wizards: 89-82, Brooklyn Nets-Pelicans: 68-99, Miami Heat-Kings: 104-98DÜNYANIN en zorlu macera yarışı olarak değerlendirilen Red Bull X-Alps'e katılmak isteyen sporcular için başvuru süreci başladı. Başvuruların 31 Ağustos'a kadar süreceği yarışa katılacak olan sporcular 3 haftalık sürede Alp Dağları'nın yaklaşık 1000 kilometrelik kısmını geride bırakmaya çalışacak. Şimdiye kadar sadece 36 sporcunun bitiş çizgisine varabildiği Red Bull X-Alps'e 2021 yılında katılmak isteyenler www.redbullxalps.com adresinden başvurularını yapabiliyor.LA Liga'da üçüncü sezonunu geride bırakan milli futbolcu Enes Ünal'ın geleceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Villarreal ile Mayıs 2017'de 5 yıllık sözleşme imzalayan ve kiralık olarak ilk sezon Levante'de son iki sezon ise Valladolid'de forma giyen Enes, gösterdiği performansla La Liga'da öne çıkan futbolculardan biri oldu. İspanyol basını, Villarreal'in Enes'i 10 milyon Euro gibi bir rakama satacağını yazdı.SAKATLIĞI nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Merih Demiral için Juventus Teknik Direktörü Sarri olumlu konuştu. İtalyan çalıştırıcı, "Şu anda fiziksel gücünü yükseltmek için çalışıyoruz. Oyuncu karakteri olarak fiziksel durumunun çok iyi olması gereken bir oyuncu.ifadelerini kullandı.