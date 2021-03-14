Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Eray Şamdan: "Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim"

: "Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim"

Milli Karateci , puanlamadaki son 2 maçı tamamlayıp kota almak istediklerini ifade ederek, "Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim" diye konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 13:19 ABONE OL
Eray Şamdan: Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim

Karate 1 Premier League'de finale kalan Milli Karateci Eray Şamdan, özel açıklamalarda bulundu. Turnuvanın kendisi için güzel geçtiğini söyleyen Şamdan, "Finale kaldım. Azerbaycanlı rakibimle ilk kez karşılaşacağım. Ülkemize ve kendime altın madalya kazanmak istiyorum. Güzel bir kamp dönemi geçirdim, iyi hazırlandım. Elimden geleni yapıp en iyi sonucu almak istiyorum" dedi.

"PANDEMİ BİZLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Dünyada gerçekleşen korona virüs pandemisinin karate sporunu etkilemesi hakkında konuşan 23 yaşındaki sporcu, "Tüm sporcular gibi biz de olumsuz etkilendik. Karantina sürecinde antrenman yapma imkanı olmadı veya eskisi gibi verimli olmadı. Maç tarihleri belli olunca işin ciddiyetini kavradık ve milli takım kamplarında antrenmanlarına devam ettik" diye konuştu.

"OLİMPİYATA GİDİP ALTIN MADALYA KAZANMAK EN BÜYÜK HEDEFİM"

Olimpiyatlara kota alıp katılmak istediğini belirten Şamdan, "Puanlamada kalan son 2 maçımız var. Orada şampiyon olup, kotaya girip ve olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim. Karate insanı hem ruhen hem de fiziken geliştiren bir spor. Her türlü yeteneği kapsayan bir spor. Küçük yaşta insanların karateye başlamasını öneriyorum. Karate olmasa bile tüm insanların spor yapmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Boşanma aşamasındaki Emrah ve Sibel Erdoğan Belçika'da yakalandı! Şarkıcı Emrah ile eşi Sibel Erdoğan barıştı mı?
Bensu Narlı cinayetinde son dakika gelişmesi: Pes dedirten saplantı!
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Vergi muafiyeti kimler için geçerli olacak?
Hülya Avşar sert çıktı: Ben sette böyle bir düzene izin vermem!
Fahriye Evcen'in dekolteli pozlarını Burak Özçivit kıskandı mı? Oğlu Karan ile görüntülenen ünlü oyuncu Fahriye Evcen'den samimi açıklamal...
Pelin Öztekin galibiyeti Rasim Öztekin'e adadı! "Bu galibiyet sana gelsin..."
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Yunanistan’da panik yarattı
Sağlık Bakanı'ndan son dakika: Fahrettin Koca'nın açıkladığı risk haritasındaki 26 ilde kırmızı telaşı!
Son dakika haberi: Ekonomide iş hayatına tarihi reform! Haftalık ve yıllık izin, tazminat...
Son dakika haberi: Bakanlıktan yeni poşet kararı! Resmen açıklandı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Eray Şamdan: "Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA