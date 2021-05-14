Haber hattı

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Giriş Tarihi: 14.5.2021

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Darüşşafaka uzattı, son sözü F.Bahçe söyledi
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i uzatmalarda 103-91 yenerek seride 1-0 öne geçti. Mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Kanarya, devreyi 42-41 önde kapattı. Son 20 saniyeye 8 sayı geride giren Daçka, üst üste bulduğu sayılarla 85-85 ile maçı uzattı. Uzatmalarda etkili bir performans gösteren F.Bahçe, salondan 103-91 galip ayrıldı. Diğer karşılaşmada ise Türk Telekom'u 82-79 deviren P.Karşıyaka seride durumu 1-0 yaptı. İkinci maçlar yarın oynanacak

Lukaku'nun doğum günü kutlamasını polis bastı
Serie A şampiyonu İnter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun 23 davetli ile kutladığı 28. yaş günü partisi polis baskını ile bitti. Milano'nun merkezindeki bir otelde düzenlenen partiye gece yerel saatle 03.00 dolaylarında baskın yapan polis, Lukaku ve davetlilerin her birine Kovid- 19 tedbirlerini ihlalden para cezası kesti ve partiyi sonlandırdı. Lukaku ise yemek için toplandıklarını ve parti düzenlemediğini savundu.

Turkcell GranFondo İstanbul için geri sayım
Türk bisikletine yeni bir heyecan getirecek Turkcell GranFondo Serisi 30 Mayıs'ta İstanbul'da başlıyor. Beykoz'un şehir, doğa, deniz dolu atmosferinde gerçekleştirilecek Turkcell GranFondo İstanbul'da, 15 ülkeden bin bisikletsever pedal çevirecek. 40 ve 80 kilometrelik kısa ve uzun parkurdan oluşan yarış, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri artırılmış olarak düzenlenecek ve mücadelenin sembolik startında sporcular maskeleriyle yer alacak.

Hawks ve Knicks'in play-off hasreti bitti
NBA'de normal sezonun sonu yaklaşırken Atlanta Hawks 4, New York Knicks ise 8 yıl aranın ardından play-off'a kalmayı garantiledi. Doğu Konferansı'nda yer alan Knicks, Boston Celtics'in Cavaliers'a 102-94 yenilmesiyle 2013'ten sonra ilk kez play-off bileti aldı. Sahasında Washington Wizards'ı 120-116 yenen Atlanta Hawks da 2017'den sonra ilk kez play-off hakkını kazandı. Hawks'ta Young 33 sayı, 9 asist, John Collins ise 18 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Barça'dan yeni sezonun ilk bombası: Agüero
Barcelona yaz transfer dönemi yaklaşırken ilk bombayı patlattı. Katalan gazeteleri Mundo Deportivo ve La Vanguardia, Barça'nın Manchester City'nin 33 yaşındaki yıldızı Sergio Agüero ile anlaştığını duyurdu. Haberde Arjantinli golcünün transferinin 29 Mayıs'ta Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinden sonra açıklanacağı belirtildi. Sezon sonunda İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi bitecek olan Agüero, Barcelona'ya bonservissiz olarak katılacak.

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