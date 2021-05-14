Haber hattı

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i uzatmalarda 103-91 yenerek seride 1-0 öne geçti. Mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Kanarya, devreyi 42-41 önde kapattı.Uzatmalarda etkili bir performans gösteren F.Bahçe, salondan 103-91 galip ayrıldı. Diğer karşılaşmada ise Türk Telekom'u 82-79 deviren P.Karşıyaka seride durumu 1-0 yaptı. İkinci maçlar yarın oynanacakSerie A şampiyonu İnter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun 23 davetli ile kutladığı 28. yaş günü partisi polis baskını ile bitti. Milano'nun merkezindeki bir otelde düzenlenen partiye gece yerel saatle 03.00 dolaylarında baskın yapan polis,ve partiyi sonlandırdı. Lukaku ise yemek için toplandıklarını ve parti düzenlemediğini savundu.Türk bisikletine yeni bir heyecan getirecek Turkcell GranFondo Serisi 30 Mayıs'ta İstanbul'da başlıyor. Beykoz'un şehir, doğa, deniz dolu atmosferinde gerçekleştirilecek40 ve 80 kilometrelik kısa ve uzun parkurdan oluşan yarış, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri artırılmış olarak düzenlenecek ve mücadelenin sembolik startında sporcular maskeleriyle yer alacak.NBA'de normal sezonun sonu yaklaşırken Atlanta Hawks 4,play-off'a kalmayı garantiledi. Doğu Konferansı'nda yer alan Knicks, Boston Celtics'in Cavaliers'a 102-94 yenilmesiyleSahasında Washington Wizards'ı 120-116 yenen Atlanta Hawks da 2017'den sonra ilk kez play-off hakkını kazandı. Hawks'ta Young 33 sayı, 9 asist, John Collins ise 18 sayı, 6 ribauntla oynadı.Barcelona yaz transfer dönemi yaklaşırken ilk bombayı patlattı. Katalan gazeteleriBarça'nın Manchester City'nin 33 yaşındaki yıldızı Sergio Agüero ile anlaştığını duyurdu. Haberde Arjantinli golcünün transferinin 29 Mayıs'ta Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinden sonra açıklanacağı belirtildi. Sezon sonunda İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi bitecek olan