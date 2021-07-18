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Giriş Tarihi: 18.7.2021 14:33

Milli güreşçiye memleketinden sonsuz destek

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Milli güreşçiye memleketinden sonsuz destek

Avrupa ve olimpiyat şampiyonalarında şampiyon olan Muğla Seydikemerli milli güreşçi Süleyman Atlı’dan, ülkemizi temsil edeceği Tokyo Olimpiyatları’nda da altın madalya bekleniyor. Muğla Seydikemerli milli güreşçi Atlı, serbest stil 57 kiloda mücadele ediyor.

Süleyman Atlı, 2019 Nisan Ayında Romanya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda mindere çıkan milli sporcumuz Süleyman Atlı, Rus rakibi Sadulaev'i 8-3'lük skorla mağlup ederek altın madalya kazandı. 20 Nisan 2021'de Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada Süleyman Atlı, 57 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı Kamil Kerymov'u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı (3-1) yendi. Milli güreşçi, Rusya adına güreşen Nachyn Mongush'u mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

ALTIN MADALYA BEKLİYORUZ

Güreş hayatına 2005 yılında Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'nde (GEM) başladı. Genç yaşta büyük başarılara imza attı. Güreşin temel eğitimini Milas Mehmet Güçlü GEM'de tamamladı. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Ötgöz, milli güreşçi Atlı'ya başarılar dileyerek şunları söyledi:
"Gençlerde Uluslararası Yaşar Doğu turnuvası, Avrupa ve Dünya şampiyonu olan Süleyman Atlı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2. Dünya Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvasında şampiyon olarak adını Olimpiyatlara yazdırdı. 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Tokyo Olimpiyatlarında Süleymanımızdan Altın Madalya bekliyoruz"

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Milli güreşçiye memleketinden sonsuz destek
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