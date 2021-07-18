Milli güreşçiye memleketinden sonsuz destek

Süleyman Atlı, 2019 Nisan Ayında Romanya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda mindere çıkan milli sporcumuz Süleyman Atlı, Rus rakibi Sadulaev'i 8-3'lük skorla mağlup ederek altın madalya kazandı. 20 Nisan 2021'de Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada Süleyman Atlı, 57 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı Kamil Kerymov'u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı (3-1) yendi. Milli güreşçi, Rusya adına güreşen Nachyn Mongush'u mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.



ALTIN MADALYA BEKLİYORUZ



Güreş hayatına 2005 yılında Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'nde (GEM) başladı. Genç yaşta büyük başarılara imza attı. Güreşin temel eğitimini Milas Mehmet Güçlü GEM'de tamamladı. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Ötgöz, milli güreşçi Atlı'ya başarılar dileyerek şunları söyledi:

"Gençlerde Uluslararası Yaşar Doğu turnuvası, Avrupa ve Dünya şampiyonu olan Süleyman Atlı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2. Dünya Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvasında şampiyon olarak adını Olimpiyatlara yazdırdı. 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Tokyo Olimpiyatlarında Süleymanımızdan Altın Madalya bekliyoruz"