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Giriş Tarihi: 19.7.2021 10:17 Son Güncelleme: 19.7.2021 10:18

Olimpiyatta sınır dışı edilme tehlikesi!

SUAT UMURHAN
Olimpiyatta sınır dışı edilme tehlikesi!

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Pandemi önlemlerinin gölgesinde yapılacak dev organizasyonda sıkı önlemler alınacak. Olimpiyat Köyü'nü terk edenlerin ise sınır dışı edilmesi gündemde.

2020 Tokyo Olimpiyatları için geri sayım başlarken, ortalık iyice karıştı... Japon halkının bir bölümü pandemi döneminde oyunların iptal edilmemesini protesto ederek sokaklara dökülürken, Olimpiyat Köyü'nde üst üste çıkan vakalar da gerginliği iyice artırdı.

Güney Afrikalı iki sporcu Thabiso Monyane ve Kamohelo Mahlatsi ile analizci Mario Masha'nın testlerinin pozitif çıktığı açıklanırken, karantina altına alındıkları duyuruldu. Güney Afrikalı yetkililer, bu isimlerin dışında kalan herkesin testinin negatif çıktığını, odalarında izolasyon altındaki kişilerin yemek ihtiyaçlarının organizasyon komitesi tarafından karşılandığını belirtti.

Olimpiyat Komitesi ise Tokyo'ya kafileler halinde gelmeye başlayan ülkelere sık sık uyarılarda bulunuyor. Herkesin ayrı ayrı yemek yemesinin altı çizilen bildirilerde özellikle sporcuların odalarında toplu halde bulunmaması ve oda arkadaşları dışında kimse ile görüşülmemesi isteniyor. Ayrıca yapılacak eğlencelerin iptali de talep ediliyor.

OLİMPİYAT KÖYÜ'NÜ TERK EDENE SINIR DIŞI!

Tokyo Olimpiyat Komitesi'nin bir diğer ısrarcı olduğu konu ise Olimpiyat Köyü'nden kimsenin çıkmaması. Kurullardan alınacak izinler haricinde herkesin belirlenen alanda kalmasını ısrarla isteyen komitenin, izinsiz hareket eden kişileri sınır dışı etme yetkisi de bulunuyor.

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Olimpiyatta sınır dışı edilme tehlikesi!
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