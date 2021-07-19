Olimpiyatta sınır dışı edilme tehlikesi!

Güney Afrikalı iki sporcu Thabiso Monyane ve Kamohelo Mahlatsi ile analizci Mario Masha'nın testlerinin pozitif çıktığı açıklanırken, karantina altına alındıkları duyuruldu. Güney Afrikalı yetkililer, bu isimlerin dışında kalan herkesin testinin negatif çıktığını, odalarında izolasyon altındaki kişilerin yemek ihtiyaçlarının organizasyon komitesi tarafından karşılandığını belirtti.

Olimpiyat Komitesi ise Tokyo'ya kafileler halinde gelmeye başlayan ülkelere sık sık uyarılarda bulunuyor. Herkesin ayrı ayrı yemek yemesinin altı çizilen bildirilerde özellikle sporcuların odalarında toplu halde bulunmaması ve oda arkadaşları dışında kimse ile görüşülmemesi isteniyor. Ayrıca yapılacak eğlencelerin iptali de talep ediliyor.

OLİMPİYAT KÖYÜ'NÜ TERK EDENE SINIR DIŞI!

Tokyo Olimpiyat Komitesi'nin bir diğer ısrarcı olduğu konu ise Olimpiyat Köyü'nden kimsenin çıkmaması. Kurullardan alınacak izinler haricinde herkesin belirlenen alanda kalmasını ısrarla isteyen komitenin, izinsiz hareket eden kişileri sınır dışı etme yetkisi de bulunuyor.