Milli karatecilerden 1 gümüş 3 bronz!

Tokyo'da Türkiye, kata disiplininde Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan, kumitede ise 67 kiloda Eray Şamdan, +75 kiloda Uğur Aktaş, 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 61 kiloda Merve Çoban ve +61 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol ile temsil edildi.

Tokyo'ya 7 sporcuyla gelen Türkiye, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla ayrıldı. Kumitede 67 kiloda Eray Şamdan ile gümüş, +75 kiloda Uğur Aktaş, 61 kiloda Merve Çoban ile bronz madalya kazanan Türkiye, katada Ali Sofuoğlu ile bronz madalyanın sahibi oldu.