Tokyo'daki milli sporcularımız SABAH Spor'un sorularını yanıtladı: "Yıllardır bunun hayalini kurduk"

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda aldıkları madalyalarla tarih yazan milli sporcularımız dün Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. A SPOR'un yayınına çıkan karateciler, SABAH Spor'un da sorularını yanıtladı.

Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, olimpiyatlardaki başarının geçmişi olduğunu belirterek, "Bu başarının temeli 1995 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştır. O zaman sadece karateye değil güreş gibi tekvando gibi dallara da önem vererek herkese sporun futboldan ibaret olmadığını göstermiştir. Tabii ki rahmetli federasyon başkanımız Esat Delihasan da bu başarıda büyük pay sahibidir" ifadelerini kullandı.

Gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, "Ülkemizden çok uzak olsak da hiç yalnız kalmadık. Hayatımda hiç bu kadar mesaj almamıştım. Gerçekten yalnız değilmişiz. Aslında altın madalyayı alabileceğime çok inanmıştım. İlk tekmeyi yedikten sonra biraz psikolojik olarak baskı altında kaldım ve bu da benim maçımın kaderini etkiledi" dedi.

"RAKİBİMİN 20 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ VARDI..."

Katada bronz madalyayı boynuna geçiren Ali Sofuoğlu ise, "Grubumdaki Japon sporcunun 20 maçlık yenilmezlik serisi vardı. Hedefimiz onu da devirmekti ama olmadı. Ayrıca kazandığım madalya ülkemizin olimpiyatlardaki 100'üncü madalyası imiş. Bu da benim için ayrı bir mutluluk oldu. Tabii ki tüm arkadaşlarım gibi ben de altın madalya kazanmak isterdim. Şimdi daha çok çalışıp önümüzdeki dünya şampiyonasında zirveye çıkmayı arzuluyorum" yorumunu yaptı.