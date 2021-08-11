Tokyo'daki milli sporcularımız SABAH Spor'un sorularını yanıtladı: "Yıllardır bunun hayalini kurduk"

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda aldıkları madalyalarla tarih yazan milli sporcularımız dün Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. A SPOR'un yayınına çıkan karateciler, SABAH Spor'un da sorularını yanıtladı.
Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, olimpiyatlardaki başarının geçmişi olduğunu belirterek, "Bu başarının temeli 1995 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştır. O zaman sadece karateye değil güreş gibi tekvando gibi dallara da önem vererek herkese sporun futboldan ibaret olmadığını göstermiştir. Tabii ki rahmetli federasyon başkanımız Esat Delihasan da bu başarıda büyük pay sahibidir" ifadelerini kullandı.
Gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, "Ülkemizden çok uzak olsak da hiç yalnız kalmadık. Hayatımda hiç bu kadar mesaj almamıştım. Gerçekten yalnız değilmişiz. Aslında altın madalyayı alabileceğime çok inanmıştım. İlk tekmeyi yedikten sonra biraz psikolojik olarak baskı altında kaldım ve bu da benim maçımın kaderini etkiledi" dedi.
"RAKİBİMİN 20 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ VARDI..."
Katada bronz madalyayı boynuna geçiren Ali Sofuoğlu ise, "Grubumdaki Japon sporcunun 20 maçlık yenilmezlik serisi vardı. Hedefimiz onu da devirmekti ama olmadı. Ayrıca kazandığım madalya ülkemizin olimpiyatlardaki 100'üncü madalyası imiş. Bu da benim için ayrı bir mutluluk oldu. Tabii ki tüm arkadaşlarım gibi ben de altın madalya kazanmak isterdim. Şimdi daha çok çalışıp önümüzdeki dünya şampiyonasında zirveye çıkmayı arzuluyorum" yorumunu yaptı.
"KADIN OLARAK BU BAŞARI ÖNEMLİYDİ"
Bronz kazanan Merve Çoban "Kadın olarak bunu başarmak ülkemiz için ayrı bir gurur. Bir savunma sporu olduğu için de karateyi tüm anne babalarına çocuklarına öğretmeleri için öneriyorum. Belki de aralarından olimpiyat sporcuları çıkacak" ifadesini kullandı.
"YILLARCA BU HAYALLE YAŞADIK"
Bronz madalyalı bir başka isim olan Uğur Aktaş ise şöyle konuştu: "Biz yıllardır bu hayalle yaşadık. Son iki yılda 24 tane maça çıktım. Kotamı şampiyon olarak aldım. Kazandığım 13. madalyayla ülkemizin madalya rekorunu kırdık. Bu da ayrı bir mutluluk oldu."
O GÖZYAŞLARINI ÇOK İYİ ANLIYORUZ
Tokyoa'da olimpiyat köyünde yaşadıklarına da değinen karatecilerimiz, her branştan Türk sporcunun tek yürek olduğunun altını çizdi. Eray Şamdan, "Her madalya haberinde koşarak aşağı iniyorduk. Bizim kadar tek yürek olan başka bir ülke görmedik" derken, Uğur Aktaş da "Altın ya da bronz, fark etmez. Orada yer almak bile yıllarca verilen emeğin ödülüdür. En çok voleybol takımımıza üzüldük. Madalyayı sonuna kadar hak ettiler. O döktükleri gözyaşlarını biz çok iyi anlıyoruz" diye konuştu.