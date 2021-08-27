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Giriş Tarihi: 27.8.2021 11:33 Son Güncelleme: 27.8.2021 11:37

Son dakika: Marius Sumudica'ya büyük şok! Cluj tesislerine alınmadı

Son dakika: Marius Sumudica’ya büyük şok! Cluj tesislerine alınmadı

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da çalışan, son olarak ise Romanya Ligi takımlarından Cluj'de görev yapan Marius Sumudica'nın görevine son verildi. Dün akşam UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kızılyıldız'a elenen Cluj, Rumen hocayı gönderdi. Sumudica bu sabah antrenman tesislerine alınmayarak büyük bir şok yaşadı. İşte o görüntüler...

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı çalıştırdığı dönemde dikkat çeken Sumudica, daha sonra Çaykur Rizespor'un başına geçmişti. Karadeniz ekibinde başarılı olamayan deneyimli teknik adam, ülkesinin takımlarından Cluj ile anlaşmıştı.

Yaklaşık 5 aydır Cluj'un başında olan Sumudica'nın bu macerası da uzun sürmedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kızılyıldız ile eşleşen Romanya temsilcisi, ilk maçı 4-0 kaybetmişi. Dün ise sahasında 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.

Marius Sumudica'ya büyük şok! Cluj tesislerine alınmadı...

Bu mağlubiyet 50 yaşındaki teknik direktörün Cluj kariyerini bitirdi.

Dün görevine son verilen Sumudica, bu sabah antrenman tesislerine alınmadı. İdman için kulübe gelen tecrübeli hoca, büyük bir şok yaşadı.

Sumudica, Cluj'un başında çıktığı 15 maçta 9 galibiyet 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Öte yandan Cluj, Sumudica yönetiminde ligde 6'da 6 yaparak lider durumdaydı.

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Son dakika: Marius Sumudica'ya büyük şok! Cluj tesislerine alınmadı
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