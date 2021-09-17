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Giriş Tarihi: 17.9.2021 11:43 Son Güncelleme: 17.9.2021 11:47

TJK 3 flaş transfere imza attı! Şampiyonlar yolda...

TJK 3 flaş transfere imza attı! Şampiyonlar yolda...

TJK aygırları arasına üç yeni isim daha kattı. Geçen iki yılda büyük ses getiren tam 7 aygır alımı yapan TJK bu yıl da Epaulette, Battleground ve Tilsit’ı renklerine bağladı.

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21 MİLYON DOLARLIK KAZANÇ

2014 yılında İrlanda'da mekik aygır olarak aşımlara başlayan ve aynı yıldan itibaren Avustralya'da bulunan Darley Harası'nda aşım yapan Epaulette'in bugüne kadar koşan yaklaşık 500 temsilcisinin 275'i yarış kazanmayı başarırken, kariyer kazançları 21 milyon doları aştı.

ANNESİ VE BABASI BİR ŞAMPİYON

İrlanda Coolmore Harasından satın alınan ve 2 black-type koşu galibi, şampiyon anne ve babanın oğlu Battleground da 2022 yılında Türkiye'de aşımlara başlayacak.

SON TRANSFER ADA'DAN

İngiltere'deki Juddmonte Harasından satın alınan 2 Grup koşu galibi şampiyonların akrabası Tilsit, 8 koşu süren yarış hayatını 3 birincilik, 2 ikincilik, 1 de dördüncülük ile noktalamıştır.

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TJK 3 flaş transfere imza attı! Şampiyonlar yolda...
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