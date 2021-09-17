TJK 3 flaş transfere imza attı! Şampiyonlar yolda...

Türkiye Jokey Kulübü transferde hız kesmiyor; yıldız isimleri ülkemize getiriyor.
21 MİLYON DOLARLIK KAZANÇ
2014 yılında İrlanda'da mekik aygır olarak aşımlara başlayan ve aynı yıldan itibaren Avustralya'da bulunan Darley Harası'nda aşım yapan Epaulette'in bugüne kadar koşan yaklaşık 500 temsilcisinin 275'i yarış kazanmayı başarırken, kariyer kazançları 21 milyon doları aştı.
ANNESİ VE BABASI BİR ŞAMPİYON
İrlanda Coolmore Harasından satın alınan ve 2 black-type koşu galibi, şampiyon anne ve babanın oğlu Battleground da 2022 yılında Türkiye'de aşımlara başlayacak.
SON TRANSFER ADA'DAN
İngiltere'deki Juddmonte Harasından satın alınan 2 Grup koşu galibi şampiyonların akrabası Tilsit, 8 koşu süren yarış hayatını 3 birincilik, 2 ikincilik, 1 de dördüncülük ile noktalamıştır.