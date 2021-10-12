Haber hattı

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Giriş Tarihi: 12.10.2021

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Kupaları Cumhurbaşkanımıza vermek istiyoruz
İTALYA'DA gerçekleştirilen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda 16 altın, 22 gümüş ve 14 bronz madalya kazanan milli takım kafilesi, İstanbul'a döndü. Organizasyonda 800 metrede dünya rekoru kıran milli atlet Dilara Çelik, elde ettiği başarının çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'yi İtalya'da temsil etmek ve madalya almak büyük bir şey. 800 metrede rekor sözü vermiştim. Bunu başardığım için çok mutluyum. Sözümü tuttum. Aldığımız kupaları Cumhurbaşkanımıza vermeyi çok istiyoruz" dedi. Altın madalya kazanan milli judocu Talha Ahmet Erdem ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Çok mutluyum. Cumhurbaşkanımıza ve federasyona teşekkür ediyorum. Madalyayı Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum" şeklinde görüş belirtti.

Wijnaldum: PSG'de hiç mutlu değilim!
PARIS Saint-Germain'in sezon başında bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Georginio Wijnaldum, çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Şu anda PSG ile ilgili her şeyden memnun olduğumu söyleyemem. İşler istediğim gibi ilerlemiyor. Son yıllarda sürekli oynuyordum ve iyi durumdaydım. Şimdi durum farklı. Ben bir savaşçıyım, pozitif kalacağım ve işleri rayına oturtacağım."

'Benim kızım da boks yapabilir mi' diyorlar
KADIN Boks Milli Takımı kaptanı Şennur Demir, aralık ayında İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki Demir, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli ile altın, Buse Naz Çakıroğlu ile de gümüş madalya kazanmanın kadın boksuna ilgiyi artırdığını belirterek, öğretmenlik yaptığı okullardaki velilerin "Benim kızım da boks yapapillir mi?" diye sormaya başladığını söyledi.

Mbappe'den sevgilerle 22 yaşında 14 kupa!
UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon olurken, başrolde 22 yaşındaki Kylian Mbappe vardı. Karim Benzema skoru 1-1'e getiren golü atarken şampiyonluk, maçın son dakikalarında Horozlar'ın genç yıldızı Mbappe'nin golüyle geldi. Paris Saint- Germain'in 22 yaşındaki hücum oyuncusu, bu zaferle birlikte 14. kupasını kaldırdı. Mbappe, PSG formasıyla da 2018-19 (33 gol), 2019-20 (18 gol), 2020-21 (27 gol) olmak üzere üç yıl üst üste Ligue 1'de gol kralı olmayı başarmıştı. 2018'de Fransa ile Dünya Kupası'nı da kaldıran süper yıldız, dün koleksiyonuna Uluslar Ligi şampiyonluğunu ekledi.

Filede devler kapışıyor Eczacıbaşı-VakıfBank
VOLEYBOL Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasındaki karşılaşmalar bugün yapılacak. Şampiyonluğun iki büyük adayı Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank bugün 18:00'de karşılaşıyor. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak maç TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. İki takım geçen hafta da Süper Kupa maçında karşılaşmış ve VakıfBank güçlü rakibini 3-0 yenmeyi başarmıştı. Zirvenin bir diğer iddialı takımı Fenerbahçe Opet de 18:30'da Nilüfer Belediyespor ile Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler yeni kadrosu ile bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak.

Fenerbahçe Almanya'da Anadolu Efes Fransa'da
THY Avrupa Ligi'nin ilk çift maç haftasında takımlarımız bugün sahaya çıkıyor. Fenerbahçe Beko, Alman ekibi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mercedes- Benz Arena'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes ise Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'le deplasmanda karşılaşacak. Astroballe Spor Salonu'ndaki karşılaşma da TSİ 21.00'de başlayacak. Efes oynadığı iki maçı da kaybederken, Fransız takımı 2'de 2 yapmayı başardı.

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