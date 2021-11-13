Haber turu

Kalbinde ritim bozukluğu bulunan yıldızın futbol oynamasının büyük tehlike içerdiği iddia edildi
Agüero'nun kalbifutbola dayanmaz! Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun futbol kariyeri yüksek risk içeriyor. Kalbinde ritim bozukluğu olduğu gerekçesiyle tedavi altına alınan 33 yaşındaki forvetten gelen haber üzdü. RadioCat'ta yer alan habere göre; Agüero'nun kalp rahatsızlığınınbeklenenden çokdaha karmaşık ve kötü olduğu,bu nedenle futbolu bırakabileceğikaydedildi. Detaylı yapılan kalp kontrollerinde kardiyak aritmi teşhisi konulan futbolcunun kariyerinin devam etmesinin yaşamı için büyük tehlike olabileceği ortaya çıktı. Yıldız oyuncununkalp atış hızının olması gerekendençok daha yüksek olduğuanlaşıldı. Agüero ise yaptığı açıklamada, "Çıkan haberleriduydum ama ben kulüp doktorlarınındediklerini yaparakbekleyeceğim. 90 gün sonragörüşmek üzere" dedi.
YARIDA BIRAKTI
Agüero, geçen ay Barcelona- Alaves maçının 42. dakikasında nefes darlığı yaşadı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun kontroller sonrası en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.
AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMISAMET AYBABA'YA EMANET AZERBAYCAN Milli Takımı'nda Samet Aybaba devri başlıyor... Teknik direktör Giovanni De Biasi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Azerbaycan Federasyonu, Samet Aybaba ile her konuda anlaşmaya vardı. 66 yaşındaki teknik adam, geçen sezon Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşırken 3. hafta sonrasında ise görevinden ayrılmıştı. Kurt teknik adam, Türkiye liglerinde 14 farklı takımda görev alırken, Azerbaycan cephesinin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
KADINLAR IKINCI ERKEKLER ÜÇÜNCÜ
ULUSLARARASI Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun Samsun'da düzenlediği Golbol Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye, çifte madalya ile tamamladı. Dün önce Erkek Milli Takımımız, Almanya'yı 7-2 devirerekbronz madalya aldı. İlk yarıyı 3-2 önde tamamlayan Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı da 7-2 kazandı. Kadın Milli Takımımız ise finalde Rusya ile karşılaştı. İlk yarıyı 3-2 üstünkapatan Rusya, üstünlüğünü koruyarakmaçtan 5-4 galip ayrıldı. Bu sonuçlaTürkiye, gümüş madalyanın sahibi oldu.
TURKCELL OFF-ROAD'DA BÜYÜKHEYECAN BUGÜN BAŞLIYOR Turkcell Platinum Offroad Park'ın ev sahipliğinde ilki 2018'de gerçekleştirilen Turkcell Platinum Off-Road Challenge, bir kez daha İstanbul'un kalbinde yaşanacak. Maslak'taki OffroadPark'ta bugün düzenlenecek organizasyonda 14 takım kıyasıyamücadele edecek. Ekiplerin off-road yeteneğini gerçek anlamda test eden araçlar, 3 etapta toplam 9 istasyondaki engelleri aşmaya çalışacak. Yarış, Bozuk Zemin İstasyonu, iki farklı açıdaki Yanal Geçiş İstasyonu, Vibrasyon İstasyonu, Likit Zemin İstasyonu, Denge İstasyonu gibi farklı kulvarlarda yapılacak...
RED BULL KART FİGHT'TA'GÜVEN'Lİ FİNAL Türkiye'nin en büyük amatör karting şampiyonası Red Bull Kart Fight'ın İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde Ayhancan Güven de yer alacak. Red Bull sporcusu olan Ayhancan Güven, finalde gösteri yarışında sahne alacak. 20 pistte en hızlı tur süresini atan 1 genel ve 1 üniversiteli toplam 40 yarışçı, yarın Tuzla Karting Park'ta kupaya uzanmaya çalışacak. Türkiye şampiyonu, Formula1'de 2021 şampiyonunubelirleyecek olan sezonun sonyarışı Abu Dhabi Grand Prix'inde eşsiz bir motor sporları deneyimine sahip olacak.