Haber turu

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Giriş Tarihi: 13.11.2021

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Kalbinde ritim bozukluğu bulunan yıldızın futbol oynamasının büyük tehlike içerdiği iddia edildi

Agüero'nun kalbi futbola dayanmaz!
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun futbol kariyeri yüksek risk içeriyor. Kalbinde ritim bozukluğu olduğu gerekçesiyle tedavi altına alınan 33 yaşındaki forvetten gelen haber üzdü. RadioCat'ta yer alan habere göre; Agüero'nun kalp rahatsızlığının beklenenden çok daha karmaşık ve kötü olduğu, bu nedenle futbolu bırakabileceği kaydedildi. Detaylı yapılan kalp kontrollerinde kardiyak aritmi teşhisi konulan futbolcunun kariyerinin devam etmesinin yaşamı için büyük tehlike olabileceği ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun kalp atış hızının olması gerekenden çok daha yüksek olduğu anlaşıldı. Agüero ise yaptığı açıklamada, "Çıkan haberleri duydum ama ben kulüp doktorlarının dediklerini yaparak bekleyeceğim. 90 gün sonra görüşmek üzere" dedi.

YARIDA BIRAKTI
Agüero, geçen ay Barcelona- Alaves maçının 42. dakikasında nefes darlığı yaşadı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun kontroller sonrası en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.

AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI SAMET AYBABA'YA EMANET
AZERBAYCAN Milli Takımı'nda Samet Aybaba devri başlıyor... Teknik direktör Giovanni De Biasi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Azerbaycan Federasyonu, Samet Aybaba ile her konuda anlaşmaya vardı. 66 yaşındaki teknik adam, geçen sezon Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşırken 3. hafta sonrasında ise görevinden ayrılmıştı. Kurt teknik adam, Türkiye liglerinde 14 farklı takımda görev alırken, Azerbaycan cephesinin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

KADINLAR IKINCI ERKEKLER ÜÇÜNCÜ
ULUSLARARASI Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun Samsun'da düzenlediği Golbol Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye, çifte madalya ile tamamladı. Dün önce Erkek Milli Takımımız, Almanya'yı 7-2 devirerek bronz madalya aldı. İlk yarıyı 3-2 önde tamamlayan Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı da 7-2 kazandı. Kadın Milli Takımımız ise finalde Rusya ile karşılaştı. İlk yarıyı 3-2 üstün kapatan Rusya, üstünlüğünü koruyarak maçtan 5-4 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, gümüş madalyanın sahibi oldu.

TURKCELL OFF-ROAD'DA BÜYÜK HEYECAN BUGÜN BAŞLIYOR
Turkcell Platinum Offroad Park'ın ev sahipliğinde ilki 2018'de gerçekleştirilen Turkcell Platinum Off-Road Challenge, bir kez daha İstanbul'un kalbinde yaşanacak. Maslak'taki Offroad Park'ta bugün düzenlenecek organizasyonda 14 takım kıyasıya mücadele edecek. Ekiplerin off-road yeteneğini gerçek anlamda test eden araçlar, 3 etapta toplam 9 istasyondaki engelleri aşmaya çalışacak. Yarış, Bozuk Zemin İstasyonu, iki farklı açıdaki Yanal Geçiş İstasyonu, Vibrasyon İstasyonu, Likit Zemin İstasyonu, Denge İstasyonu gibi farklı kulvarlarda yapılacak...

RED BULL KART FİGHT'TA 'GÜVEN'Lİ FİNAL
Türkiye'nin en büyük amatör karting şampiyonası Red Bull Kart Fight'ın İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde Ayhancan Güven de yer alacak. Red Bull sporcusu olan Ayhancan Güven, finalde gösteri yarışında sahne alacak. 20 pistte en hızlı tur süresini atan 1 genel ve 1 üniversiteli toplam 40 yarışçı, yarın Tuzla Karting Park'ta kupaya uzanmaya çalışacak. Türkiye şampiyonu, Formula 1'de 2021 şampiyonunu belirleyecek olan sezonun son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'inde eşsiz bir motor sporları deneyimine sahip olacak.

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