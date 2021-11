Dünya şampiyonu motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk röportajını SABAH Spor’a verdi

Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçen Toprak Razgatlıoğlu , sıcağı sıcağına ilk röportajınıverdi.Damalı bayrağı gördükten hemen sonra neler hissettiğimi cümlelere dökemem. O an büyük bir rahatlama yaşadım.Bunun verdiği mutluluk da ayrı bir his.Sezon başlangıcı zordu amainancım hiç kaybolmadı. İtalya'dailk yarışımı kazandığım zaman özgüvenim de yükseldi ve DoningtonPark'taki (İngiltere) harika yarışlarınardından şampiyonluğa inandım.Orası Müslümanbir ülke ve çok fazla taraftar destekledi.Yağmur nedeniyle ilk yarış ertelenince,piste çıkamadığımız için heyecan dahada arttı ancak başardım.Hayır... Rea ve Redding çok saygıduyduğum pilotlar ancak her zamanbirinciliği hedefledim. Zaten kazanmayaodaklı bir yapım var ve hep kazanmakistiyorum.Kenan (Sofuoğlu) ağabey bunu hayaletti. Seneler önce de bana bunu başarabileceğimisöylemişti. Buralarda yarışacağımı,yarışmakla kalmayıp şampiyonolacağımı belirtiyordu. Bu, inanılmazbir duygu.İnşallah arkamızdangelen Can, Deniz, Bahattin veniceleri de bunu devam ettirecekler. Kenan Sofuoğlu ile ilk kez 2012 yılındaRed Bull Kanatlarımın Altındaprojesiyle tanıştık. Ben çok küçüktümve o yarışmanın ardından Red Bull RookiesCup seçmelerine katılmaya hakkazandım. Rookies Cup'a seçilinceyolculuğumuz da başlamışoldu.Onun önemini kelimelerleanlatamam.Bundan sonra da yolumuzayrılmayacak.Babam buralara gelebilmem içinçok şey yaptı. Motor sporları pahalı birspor. Küçükken beni destekledi, her şeyinibenim için geride bıraktı ve benidestekledi. Bugün bu anları görmesinio kadar isterdim ki…Onun için kazandımve onun mirasını devam ettireceğim.Açıkçası kural dışı hiçbir şeyyapmıyorum.Ve kurallarındışına da çıkmıyorum.MotoGP'de yarışmahayalim hiçbir zamanolmadı çünkü ilkhayalim Superbike'taşampiyon olmaktı. Süreçiçinde tabii ki MotoGPtakımlarındanteklif aldık, 2022 sezonuiçin de istedilerancak ilk isteğimher zamanBelkiileride Yamahaile MotoGP'de yarışabilirimancakgelecek sezon daSuperbike şampiyonuolmak istiyorum.