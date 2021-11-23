Dünya şampiyonu motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk röportajını SABAH Spor’a verdi

Giriş Tarihi: 23.11.2021

Sezon içinde ikinciliğe hiç odaklanmadım, her zaman birinciliği hedefledim. >> Zaten kazanmaya odaklı bir yapım var. Kaybedeceğimi asla düşünmüyorum.ŞU an sanki rüyada gibiyim. Yıllardır hayal ettiğim günü yaşıyorum ve bana destek verenlerin güvenini boşa çıkarmadığım için büyük gurur yaşıyorum.