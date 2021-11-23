Dünya şampiyonu motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk röportajını SABAH Spor’a verdi

Sezon içinde ikinciliğe hiç odaklanmadım, her zaman birinciliği hedefledim. >> Zaten kazanmaya odaklı bir yapım var. Kaybedeceğimi asla düşünmüyorum.ŞU an sanki rüyada gibiyim. Yıllardır hayal ettiğim günü yaşıyorum ve bana destek verenlerin güvenini boşa çıkarmadığım için büyük gurur yaşıyorum.
Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçen Toprak Razgatlıoğlu, sıcağı sıcağına ilk röportajını SABAH SPOR'A verdi. Sorularımızı içtenlikle yanıtlayan25 yaşındaki sporcu, geleceğe dairhedeflerini anlattı. İşte Toprak'ınröportajından öne çıkanlar… Bir ilki başardın. Duygularınıalabilir miyim? Damalı bayrağı gördükten hemen sonra neler hissettiğimi cümlelere dökemem. O an büyük bir rahatlama yaşadım. Şu an ise sanki rüyadagibiyim. Yıllardır hayal ettiğim günüyaşıyorum ve bana destek verenleringüvenini boşa çıkarmadığımiçin çok gururluyum. Bunun verdiği mutluluk da ayrı bir his.
İTALYA'DA ILK YARIŞI KAZANINCA ÖZ GÜVENİM YÜKSELDİ
Bunu hayal ediyor muydun?
Sezon başlangıcı zordu amainancım hiç kaybolmadı. İtalya'dailk yarışımı kazandığım zaman özgüvenim de yükseldi ve DoningtonPark'taki (İngiltere) harika yarışlarınardından şampiyonluğa inandım. Herkes için yeni bir pistti Endonezya…Şampiyonluk heyecanın yarışınınasıl etkiledi?
Orası Müslümanbir ülke ve çok fazla taraftar destekledi.Yağmur nedeniyle ilk yarış ertelenince,piste çıkamadığımız için heyecan dahada arttı ancak başardım. Sezon içinde ikinciliğe odaklandığındönemler oldu mu?
Hayır... Rea ve Redding çok saygıduyduğum pilotlar ancak her zamanbirinciliği hedefledim. Zaten kazanmayaodaklı bir yapım var ve hep kazanmakistiyorum. Kaybedeceğimiasla düşünmüyorum. Hep kazanmakiçin piste çıkıyor ve hamlelerimiona göre yapıyorum.
KENAN AĞABEY ŞAMPİYON OLACAĞIMI SÖYLEMİŞTİ
Bir Türk olarak Superbike'taşampiyonluk mücadelesi vermek nasılbir duygu?
Kenan (Sofuoğlu) ağabey bunu hayaletti. Seneler önce de bana bunu başarabileceğimisöylemişti. Buralarda yarışacağımı,yarışmakla kalmayıp şampiyonolacağımı belirtiyordu. Bu, inanılmazbir duygu. Türk bayrağını herzaman her pistte, her ülkede taşıyacağımve göndere çekeceğim. İnşallah arkamızdangelen Can, Deniz, Bahattin veniceleri de bunu devam ettirecekler. Kenan Sofuoğlu senin için tamolarak ne ifade ediyor? Nasıl tanıştın? Kenan Sofuoğlu ile ilk kez 2012 yılındaRed Bull Kanatlarımın Altındaprojesiyle tanıştık. Ben çok küçüktümve o yarışmanın ardından Red Bull RookiesCup seçmelerine katılmaya hakkazandım. Rookies Cup'a seçilinceyolculuğumuz da başlamışoldu. Sonrasındada benim için tam birağabey oldu. Birlikteantrenman yapmayabaşladık, bana yolgösterdi ve güvendi.Onun önemini kelimelerleanlatamam.Bundan sonra da yolumuzayrılmayacak.
BABAMIN MİRASINI DEVAM ETTİRECEĞİM
Baban senin hayatında önemli bir figürdü.Trafik kazasında hayatını kaybetti.Yarış öncesi de "Bu hafta sonu seniniçin elimden geleni yapacağım inşallahbabam" ifadeleriyle duygusal bir paylaşımyaptın…
Babam buralara gelebilmem içinçok şey yaptı. Motor sporları pahalı birspor. Küçükken beni destekledi, her şeyinibenim için geride bıraktı ve benidestekledi. Bugün bu anları görmesinio kadar isterdim ki… Ama biliyorum;bir yerlerde beni izliyor ve görüyor.Her galibiyetten, her yarıştan, her antrenmandansonra onu düşünüyorumve ona dua ediyorum. Onun için kazandımve onun mirasını devam ettireceğim. Sürüş stilinin riskli olduğukonusunda bazı eleştiriler var. Söylenildiğigibi rakiplerin için birrisk oluşturuyor mu bu durum?
Açıkçası kural dışı hiçbir şeyyapmıyorum. Bu benim stilim veherkes bu stilimi biliyor. Ve kurallarındışına da çıkmıyorum.Geç fren yapıyorum çünkü bubenim tarzım ve demek ki başarabiliyorum.
GELECEK SEZON DA SUPERBİKE'TAYIM
Senin Superbike'takişampiyonluğun çok büyükbir başarı… Ancak her zamanmotor sporlarının'Formulası'nın MotoGPolduğu yorumları yapılır…Önümüzdeki dönemdeSeni MotoGP'degörebilecek miyiz?
MotoGP'de yarışmahayalim hiçbir zamanolmadı çünkü ilkhayalim Superbike'taşampiyon olmaktı. Süreçiçinde tabii ki MotoGPtakımlarındanteklif aldık, 2022 sezonuiçin de istedilerancak ilk isteğimher zaman Superbikeşampiyonu olmaktı,şimdi şampiyonoldum. Belkiileride Yamahaile MotoGP'de yarışabilirimancakgelecek sezon daSuperbike şampiyonuolmak istiyorum.