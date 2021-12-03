Kadınlar Ligi’nde anlamlı derbi

G.Saray ve F.Bahçe’nin kadın futbol takımları “Kadına şiddete son” diyerek salı günü birlikte sahne alıyor
F .Bahçe ve G.Saray kulüplerinin bu sezon kurdukları kadın futbol takımları "Kadına şiddete son" sloganıyla 7 Aralık Salı günü saat 19.00'da Ali SamiYen Spor Kompleksi'nde ilk derbi maçlarına çıkacak. İki kulüpten yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tavrımız net;duruşumuz bir; 'Kadına şiddete son' diyoruz. 1909 yılında başlayan ezeli rekabetimizi şimdi eşsiz bir amaçla taçlandırıyoruz. Eşitsizliği, haksızlığı ve adaletsizliği reddediyoruz. The Coca-Cola Company'nin desteğiyle takımlarımızı ilk kez bir araya getiriyoruz. Bu maçın tek galibinin 'Kadınlar veTürk sporu' olacağını biliyoruz."