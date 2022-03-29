Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Yıldız tenisçiler Osaka ve Tsitsipas arasında sert polemik! “9 setlik maçlara çıkmak ister mi?”
Giriş Tarihi: 29.3.2022 15:21

Yıldız tenisçiler Osaka ve Tsitsipas arasında sert polemik! “9 setlik maçlara çıkmak ister mi?”

AA
Yıldız tenisçiler Osaka ve Tsitsipas arasında sert polemik! “9 setlik maçlara çıkmak ister mi?”

Miami Açık Tenis Turnuvası’nda mücadele eden iki tenisçi, kadın – erkek eşitliğine dem vurarak tartışmaya tutuldu. İki yıldız tenisçi, kadınlar kategorisindeki maçların formatının değiştirilmesi konusuyla gündeme geldi.

ABD'nin Florida kentinde düzenlenen sert kort turnuvası Miami Açık'ta mücadele eden iki tenisçi, kadınlar kategorisindeki maçların formatının değiştirilmesi konusuyla gündeme geldi.

Turnuvada 3 numaralı seribaşı Tsitsipas, Avustralyalı Alex De Minaur'u 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek tek erkekler son 16 turuna yükseldiği maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, teniste son dönemde tartışmalara yol açan konulara değindi.

Tenis turnuvalarında kadınların, erkekler ile aynı miktarda para ödülü kazanması yönünde artan talepleri değerlendiren 23 yaşındaki tenisçi, "Tartışma başlatmak istemem ama kadınların turnuvalarda erkekler ile eşit ödül alması için, maçlarının üç yerine beş sete çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Birçok bilim insanı ve istatistikçi, bu konuda benden daha yetkin görüşler sunabilir. Ama bu insanlarla görüştüğümde, kadınların erkeklerden daha dayanıklı olduğunu vurguladılar. Bence grand slam turnuvaları, kadınlarda üç yerine beş set oynanmalı." ifadelerini kullandı.

Tek kadınlarda ABD'li Alison Riske'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek turnuvada çeyrek finale yükselen Osaka ise maç sonu toplantısında Tsitsipas'ın görüşlerini "komik" bulduğunu söyledi.

Kadınlar kategorisindeki maçlarda set sayısının yeterli olduğunu kaydeden 24 yaşındaki tenisçi, "Tsitsipas, 9 setlik maçlara çıkmak ister mi? O, benim maç süremi uzatmak isterse, ben de onunkini uzatırım. Bu çocuk gerçekten komik. Böyle bir durum olursa, tenisin yapısı değişir. Antrenman metotları ve birçok konuda değişikliğe gitmek gerekir. Bunları uygulamaya sokmak bence çok uzun bir süre alır. Nedense kadınların sporu konusunda genellikle erkekler konuşuyor. Stefanos'un görüşlerinin uygulamaya geçeceğini düşünmüyorum. Kaba olmak istemem. Set sayısının artırılmasını, tamamen uygunsuz bulmuyorum ancak onlarca yıl sürecek bir çalışmanın ardından bu yönde bir değişikliğe gidilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kırşehir'deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...
Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun skandal icraatına tepkiler büyüyor! "Çevreye değil keyfine kullanıyor"
SON DAKİKA: Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar duracak
Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
İstanbul Havalimanı’na yeni yapı! Kalyon büyük ortak oluyor
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
ABD terörist sevdasından vazgeçmiyor: YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar!
Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın umudu Türkiye! Yüzyüze görüşmeler başlıyor
Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci evlilik teklifi ettiği sevgilisi Özge Yağız ile ayrıldı! Duygusal veda...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldız tenisçiler Osaka ve Tsitsipas arasında sert polemik! “9 setlik maçlara çıkmak ister mi?”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA