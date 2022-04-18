Haber hattı

Hava şartları nedeniyle iptal edilen son etap sonrası organizasyonu Yeni Zelandalı sporcu7. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nunson gününde İstanbul-İstanbul etabı hava şartlarından dolayı iptal edilirken,Start sonrası kayganlaşan yol nedeniyle takım koordinatörleri yarışın sona ermesini talep etti. Komiserler kurulu, kaza riskinin yüksek olması gerekçesiyle organizasyonu bitirdi.İkinciliği Avustralyalı Jay Vine, üçüncülüğü ise Arjantinli Eduardo Sepulveda elde etti. Ödülleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti.ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda son sıraya demir atan HDI Sigorta Afyon Belediyesi'niSarı-kırmızılı ekip, başantrenör Andreas Pistiolis'in gelişiyle birlikte ligde oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı. Galatasaray'da beş oyuncunun çift haneye ulaştığı maçta ilk yarıyı Aslan 41-25 önde geçti. Son periyotta Andreas Pistiolis'in takımı, (33-15) 18 sayılık fark oluşturarak mücadeleyi de 95-61 kazanmayı bildi.Afyon'da Hayes 29 sayı kaydetti.KARIYERININ 60. hattrick'ini yapan Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da kazandığı bonus dudak uçuklattı. Bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da tüm kulvarlarda 20 gol hedefine ulaşarakSezonun en golcüsü olması halinde ek olarak 1 milyon Sterlin daha kazanacak. CR7'nin ligde 15 golü bulunurken, en yakın takipçisi Fernandes (9).TÜRKIYE Kürek Federasyonu tarafından Sapanca Gölü'nde düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası'ndaYarışlarda kadınlarda 550 puan ve erkeklerde 908 puanla genel sıralamada rakiplerini geride bırakan sarı lacivertliler, her iki kategoride de şampiyonluk kupasını kaldırdı.