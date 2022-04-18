Haber hattı

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Giriş Tarihi: 18.4.2022

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Tour of Türkiye'nin şampiyonu Bevin
Hava şartları nedeniyle iptal edilen son etap sonrası organizasyonu Yeni Zelandalı sporcu birinci bitirdi
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) son gününde İstanbul-İstanbul etabı hava şartlarından dolayı iptal edilirken, Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin organizasyonu lider tamamladı. Start sonrası kayganlaşan yol nedeniyle takım koordinatörleri yarışın sona ermesini talep etti. Komiserler kurulu, kaza riskinin yüksek olması gerekçesiyle organizasyonu bitirdi. Genel klasman lideri olan Patrick Bevin, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun şampiyonu oldu. İkinciliği Avustralyalı Jay Vine, üçüncülüğü ise Arjantinli Eduardo Sepulveda elde etti. Ödülleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'un uluslararası organizasyonları gerçekleştirmeyi sürdüreceğini ifade etti.
Berkay TURAN

G.Saray Nef, Pistiolis ile ligde 5'te 5 yaptı
ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda son sıraya demir atan HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni 95-61 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, başantrenör Andreas Pistiolis'in gelişiyle birlikte ligde oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı. Galatasaray'da beş oyuncunun çift haneye ulaştığı maçta ilk yarıyı Aslan 41-25 önde geçti. Son periyotta Andreas Pistiolis'in takımı, (33-15) 18 sayılık fark oluşturarak mücadeleyi de 95-61 kazanmayı bildi. Galatasaray Nef'te Trimble 15, Afyon'da Hayes 29 sayı kaydetti.

Ronaldo gol attıkça cebini dolduruyor
KARIYERININ 60. hattrick'ini yapan Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da kazandığı bonus dudak uçuklattı. Bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da tüm kulvarlarda 20 gol hedefine ulaşarak 750 bin Sterlin'i cebine koyan Portekizli süperstar, atacağı her gol için de 100 bin Sterlin daha alacak. Sezonun en golcüsü olması halinde ek olarak 1 milyon Sterlin daha kazanacak. CR7'nin ligde 15 golü bulunurken, en yakın takipçisi Fernandes (9).

F.Bahçe'den kürekte çifte şampiyonluk
TÜRKIYE Kürek Federasyonu tarafından Sapanca Gölü'nde düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe şampiyon oldu. Yarışlarda kadınlarda 550 puan ve erkeklerde 908 puanla genel sıralamada rakiplerini geride bırakan sarı lacivertliler, her iki kategoride de şampiyonluk kupasını kaldırdı. G.Saray ikinci olurken, İzmir Sümer Kürek üçüncü basamakta yer aldı.

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