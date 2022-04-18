Haber hattı

Tour of Türkiye'ninşampiyonu Bevin Hava şartları nedeniyle iptal edilen son etap sonrası organizasyonu Yeni Zelandalı sporcu birinci bitirdi 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) son gününde İstanbul-İstanbul etabı hava şartlarından dolayı iptal edilirken, Israel-Premier Tech takımındanYeni ZelandalıPatrick Bevin organizasyonulider tamamladı. Start sonrası kayganlaşan yol nedeniyle takım koordinatörleri yarışın sona ermesini talep etti. Komiserler kurulu, kaza riskinin yüksek olması gerekçesiyle organizasyonu bitirdi. Genel klasman lideriolan Patrick Bevin, 57.Cumhurbaşkanlığı TürkiyeBisiklet Turu'nunşampiyonuoldu. İkinciliği Avustralyalı Jay Vine, üçüncülüğü ise Arjantinli Eduardo Sepulveda elde etti. Ödülleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti. BakanKasapoğlu, Türkiye'nindört bir yanında olduğugibi İstanbul'un uluslararasıorganizasyonlarıgerçekleştirmeyi sürdüreceğiniifade etti. Berkay TURAN
G.Saray Nef, Pistiolisile ligde 5'te 5 yaptı ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda son sıraya demir atan HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni 95-61 mağlupetti. Sarı-kırmızılı ekip, başantrenör Andreas Pistiolis'in gelişiyle birlikte ligde oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı. Galatasaray'da beş oyuncunun çift haneye ulaştığı maçta ilk yarıyı Aslan 41-25 önde geçti. Son periyotta Andreas Pistiolis'in takımı, (33-15) 18 sayılık fark oluşturarak mücadeleyi de 95-61 kazanmayı bildi. Galatasaray Nef'teTrimble 15, Afyon'da Hayes 29 sayı kaydetti.
Ronaldo gol attıkçacebini dolduruyor KARIYERININ 60. hattrick'ini yapan Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da kazandığı bonus dudak uçuklattı. Bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da tüm kulvarlarda 20 gol hedefine ulaşarak 750 bin Sterlin'i cebinekoyan Portekizli süperstar,atacağı her gol için de100 bin Sterlin daha alacak. Sezonun en golcüsü olması halinde ek olarak 1 milyon Sterlin daha kazanacak. CR7'nin ligde 15 golü bulunurken, en yakın takipçisi Fernandes (9).
F.Bahçe'den kürekteçifte şampiyonluk TÜRKIYE Kürek Federasyonu tarafından Sapanca Gölü'nde düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe şampiyonoldu. Yarışlarda kadınlarda 550 puan ve erkeklerde 908 puanla genel sıralamada rakiplerini geride bırakan sarı lacivertliler, her iki kategoride de şampiyonluk kupasını kaldırdı. G.Saray ikinci olurken,İzmir Sümer Kürek üçüncübasamakta yer aldı.