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Giriş Tarihi: 26.4.2022 12:57 Son Güncelleme: 26.4.2022 13:01

Kürşat Şahin Dünya şampiyonlarını ringe çıkartıyor

İHA
Kürşat Şahin Dünya şampiyonlarını ringe çıkartıyor

Loca Fight Clup Efsanesi şampiyonları, ringe çıkıyor. Kürşat Şahin organizatörlüğünde Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde aynı anda 70 ülkede canlı yayınlanacak organizasyon ile bir rekora imza atılacak.

Kadrosunda dünya şampiyonu İsmail Uzuner, Yahya Alemdağ, Cengizhan Kuru, Funda Alkayış, Kadir Yıldırım, Ali Kelat ve Bedia Taçyıldız'ın olduğu Türkiye'nin Yıldızları Dünya şampiyonlarına karşı Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde 30 Nisan akşamı karşı karşıya gelecek. Kürşat Şahin organizatörlüğünde ve Küçükçekmece Belediyesi desteği ile Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde gerçekleştirilecek olan organizasyon 70 ülkede canlı yayınlanacak.

Türkiye'de ise TV 8,5 kanalı tarafından canlı yayınlanacak. Gece ile ilgili açıklama yapan Kürşat Şahin, "Loca Fight Clup Türkiye olarak bir ilki gerçekleştireceğiz. Aynı anda 70 ülkede canlı yayınlanacak olan organizasyonda 7 sporcumuz ringe çıkacak. İnşallah 7'de 7 yaparak geceyi sonlandıracağız ve büyük bir ilke imza atacağız. Geçtiğimiz günlerde 15 Mart'ta gerçekleştirdiğimiz "ringin sultanları 8 dünya şampiyonu kadınımızı 8 ülkenin dünya şampiyonu kadınlarıyla bir organizasyon yaparak dünyada bir ilke imza atmıştık" şeklinde konuştu.

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Kürşat Şahin Dünya şampiyonlarını ringe çıkartıyor
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