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Giriş Tarihi: 16.6.2022 11:14

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu!

DHA
A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın rakipleri belli oldu!

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri’ne katılabilmek için 6-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek elemelerde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri ve maç programı belli oldu.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri, Azerbaycan ve Danimarka ile mücadele edecek.
Milliler, Türkiye'deki karşılaşmalarını ise 10 ve 17 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.
Millilerin maç programı şu şekilde:

6 Ağustos 2022 / Bakü
TSİ 19.00 Azerbaycan-Türkiye

10 Ağustos 2022 / İstanbul
17.30 Türkiye-Danimarka

14 Ağustos 2022 / Middelfart
TSİ 18.00 Danimarka-Türkiye

17 Ağustos 2022 / İstanbul
17.30 Türkiye-Azerbaycan

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu!
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