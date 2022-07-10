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Giriş Tarihi: 10.7.2022 20:32

Milli modern pentatloncu Eda Özrodop'dan bronz madalya!

AA
Milli modern pentatloncu Eda Özrodop’dan bronz madalya!

Polonya'da devam eden 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Eda Özrodop, kadınlar 17 yaş altı final yarışında bronz madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Krakow kentinde gerçekleştirilen ve 36 sporcunun katıldığı finalde yüzme, koşu ve atış üzerinden yapılan yarışta toplam 842 puan toplayan Esra Özrodop, üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Finalde yarışan milli sporcu Zeynep Yazgı Ekici ise müsabakayı 778 puanla 25. sırada tamamladı.

Organizasyonda 19 yaş altı karışık bayrak yarışında ay-yıldızlı sporculardan Ebrar Çalışkan ve Furkan Murat da mücadeleyi 1013 puanla 11. tamamladı.

Şampiyona yarın 17 yaş altı erkekler finali ve 19 yaş altı kızlar eleme yarışları ile devam edecek.

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Milli modern pentatloncu Eda Özrodop'dan bronz madalya!
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