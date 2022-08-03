Petrolsporlu atletler Dünya Şampiyonası’nda ter dökecek

Şampiyonaya katılan üç sporcudan da derece beklediklerini belirten Petrolspor Basın Sözcüsü Kudbettin Barlak: "U-20 Dünya Şampiyonası'nda 170'e yakın ülkeden 1500 atlet mücadele edeceği şampiyonada Erkekler 10 bin metre pist yürüyüşte, kulübümüz sporcusu Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız ile Emine Ceylan Türkiye'yi ve Petrolspor kulübünü temsil edecekler. Atletizm antrenörümüz Ümit Kemal Pişkin nezaretinde hazırlanan sporcularımızdan Mazlum Demir bu şampiyonaya ikinci kez katılacak. Kendisi bu yılki 40:42.09'luk derecesiyle dünya listesinde bu yaş grubunda birinci sırada yer alıyor. Ayrıca aynı yarışta piste çıkacak olan Hayrettin Yıldız ise Dünya sıralamasında 5. durumda bulunmakta. Atletlerimiz Cuma günü pistte şampiyonluk için ter dökecekler şimdiden başarılar diliyorum" dedi.





PETROL SPOR SPORCU FABRİKASINA DÖNÜŞTÜ

Petrol Spor kulübünün adeta bir sporcu fabrikasına dönüştüğünü dile getiren kulüp Basın Sözcüsü Kudbettin Barlak; "Petrol spor 62 yıldır kesintisiz olarak bünyesinde barındırdığı sporcularla birçok farklı spor dallarında mücadele etmekte. Kulüp olarak özellikle son yıllarda salon sporlarına önem verdik. Ülke sporuna yeni sporcular yetiştirmek adına yetenekli sporcuları kulüp bünyemize alarak onların en iyi şekilde antrenman yapmalarına olanak sağladık. Bu sayede bir çok dalda spor yarışmalarında il, Türkiye, Avrupa, Balkan, Dünya ve olimpiyat şampiyonalarına sporcular gönderdik. Branşında uzman antrenörlerimizin büyük gayretleri ve Türkiye Petrolleri genel Müdürü Melihan Bilgin ile Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir'den almış olduğumuz desteklerle şampiyon sporcular çıkarmayı başardık. Son yıllarda kulübümüzden birçok sporcuyu kendi branşlarında elde etmiş olduğu başarıyla milli takıma yollamanın gururunu yaşadık. Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Olimpiyat dereceleri, Dünya şampiyonu çıkaran bir kulüp olarak adından söz ettiren duruma geldik. Kulübümüzün elde etmiş olduğu başarılarda büyük pay sahibi olan Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Melihan Bilgin'e, Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürümüz Mustafa Demir'e, Antrenörlerimize ve sporcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.