Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Mazlum Demir dünya şampiyonu
Giriş Tarihi: 6.8.2022

Mazlum Demir dünya şampiyonu

Mazlum Demir dünya şampiyonu
Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'da erkekler 10 bin metre yürüyüşte milli sporculardan Mazlum Demir; altın, Hayrettin Yıldız bronz madalya kazandı. Kolombiya'da düzenlenen organizasyonda erkekler 10 bin metre yürüyüş finali yapıldı. Mazlum Demir, 42.36.02'lik derecesiyle dünya şampiyonu olmayı başardı. Cezayir'den Benhammouda 42.42.49 ile gümüş alırken, diğer milli sporcumuz Hayrettin Yıldız ise 43.07.95'lik derecesiyle bronz madalya elde etti. Kadınlar gülle atmada ise Pınar Akyol, gümüş madalya kazanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı! İşte 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi ve tarihleri
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih sonuçları için kritik süreç resmen başladı!
TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihleri! TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir, ev fiyatları belli oldu mu?
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA! Dünyanın gözü Soçi'deydi: Başkan Erdoğan'dan FLAŞ Suriye mesajı! "Bölgeyi rahatlatacak"
Motorine ve benzine indirim peş peşe geldi! 5 Ağustos 2022 Cuma bugün akaryakıt fiyatları LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: İsrail, Gazze Şeridi'nde yine sivilleri vurdu! Bilanço ağırlaşıyor...
Son dakika: Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 5 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu açıklandı mı? İşte birinci ve elenen isim
Aile Destek Programı ödemeleri 2022 devam ediyor! e-Devlet Aile Destek Paketi başvuruları nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Mazlum Demir dünya şampiyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA