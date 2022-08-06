Mazlum Demir dünya şampiyonu

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'da erkekler 10 bin metre yürüyüşte milli sporculardan Mazlum Demir; altın, Hayrettin Yıldız bronz madalya kazandı. Kolombiya'da düzenlenen organizasyonda erkekler 10 bin metre yürüyüş finali yapıldı. MazlumDemir, 42.36.02'likderecesiyle dünyaşampiyonu olmayıbaşardı. Cezayir'den Benhammouda 42.42.49 ile gümüş alırken, diğer millisporcumuz HayrettinYıldız ise 43.07.95'likderecesiyle bronz madalyaelde etti. Kadınlar gülle atmada ise Pınar Akyol, gümüş madalya kazanmıştı.