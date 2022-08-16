Filenin Sultanları şampiyon

KONYA'DA düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın voleybolunda Türkiye, finaldeİran'ı 3-0 yenerek altın madalya kazandı. 73 dakika süren mücadelede Ay-Yıldızlı ekibimiz, setleri 25-16, 25-14, 25-15 üstün tamamladı. Filenin Sultanları maçtan sonra büyük sevinç yaşarken, oyuncular ve taraftarlar mutluluğu karşılıklı tezahüratlarla paylaştı. Erkek voleybolunda ise Milli Takımımız, üçüncülük mücadelesinde Azerbaycan'ı 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Karşılaşmanın setleri 26-24, 22-25, 28-26 ve 25-14 sonuçlandı. Maçtan sonra iki kardeş ülkenin sporcuları birlikte fotoğraf çektirerek dostluk mesajı verdi.