Efeler’in 9.harikası

Voleybol Milli Takımımız, Azerbaycan’ı yenerek 9. kez üst üste Avrupa Şampiyonası finalerine katıldı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 4. maçında ağırladığı Azerbaycan'ı 3-0 yenerek finallere kaldı. Müsabakaya iyi başlayamasada etkili servislerle üstünlüğü ele geçiren FileninEfeleri, ilk seti 25-15 ile hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti. İkinci sette skor üstünlüğünü erken yakalayan Türkiye, 25-16 galip gelerek durumu 2-0 yaptı. Milliler, oyundan düşen Azerbaycan karşısında üçüncü sette 15-5 öne geçti. Skor üstünlüğünü koruyan Ay-Yıldızlılar, seti 25-19 maçı da 3-0 kazandı. A Milli Takım'da MetinToy 17, Mirza Lagumdzija 11 sayıyla galibiyetteönemli rol aldı. Azerbaycan ve Danimarka'nın bulunduğu grubu 3 galibiyet, bir mağlubiyetle lider tamamlayan milliler, 9. kez üst üste Avrupa Şampiyonası biletini almayı başardı.