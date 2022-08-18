Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Efeler’in 9.harikası
Giriş Tarihi: 18.8.2022

Efeler’in 9.harikası

Efeler’in 9.harikası

Voleybol Milli Takımımız, Azerbaycan’ı yenerek 9. kez üst üste Avrupa Şampiyonası finalerine katıldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 4. maçında ağırladığı Azerbaycan'ı 3-0 yenerek finallere kaldı. Müsabakaya iyi başlayamasa da etkili servislerle üstünlüğü ele geçiren Filenin Efeleri, ilk seti 25-15 ile hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti. İkinci sette skor üstünlüğünü erken yakalayan Türkiye, 25-16 galip gelerek durumu 2-0 yaptı. Milliler, oyundan düşen Azerbaycan karşısında üçüncü sette 15-5 öne geçti. Skor üstünlüğünü koruyan Ay-Yıldızlılar, seti 25-19 maçı da 3-0 kazandı. A Milli Takım'da Metin Toy 17, Mirza Lagumdzija 11 sayıyla galibiyette önemli rol aldı. Azerbaycan ve Danimarka'nın bulunduğu grubu 3 galibiyet, bir mağlubiyetle lider tamamlayan milliler, 9. kez üst üste Avrupa Şampiyonası biletini almayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef ana kadroya kim girdi? 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu 8 bin TL'yi aştı!
SON DAKİKA: Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi market indirim listesi genişleyecek
Güncel sigara fiyatları 17 Ağustos 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar oldu?
YKS ek tercih ne zaman, hangi tarihte başlıyor, kılavuz geldi mi? ÖSYM ile YKS 2. ek tercih tarihleri ve başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ek tercihler nasıl yapılacak? İşte detaylar
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 | Ziraat Bankası emekliye ne kadar ve kaç TL promosyon veriyor?
YKS şampiyonu İTÜ’ye yerleşti
TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ve şartları: 2022 TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 81 il için TOKİ sosyal konut projesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Efeler’in 9.harikası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA