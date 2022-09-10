Haber hattı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Fransa karşısına çıkıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'dekive NTV'den canlı ekranlara gelecek. 12 Dev Adam, Fransa'yı devirip galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Bu eşleşmeyi kazanacak takım,eşleşmesinden çıkacak ekiple oynayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, maç öncesi İspanya mücadelesinde sakatlanan Larkin'in ameliyat olması gerektiğini söyleyerek,ifadelerini kullandı.BAŞAKŞEHIR'DE teknik direktör Emre Belözoğlu fırtınası esiyor. Turuncu-lacivertliler, ligdeki formda performansını Avrupa kupalarında da sürdürüyor. Bu sezon ligde ilk 4 maçta kaybetmeyen İstanbul ekibi, Konferans Ligi'nde de ön elemelerle birlikte yenilgi görmedi.Rakiplerine 16 gol yağdıran Belözoğlu'nun takımı, kalesinde sadece 4 gol gördü.SPOR Toto 1. Lig'in 5. haftasındaİlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 84. dakikasındaev sahibi ekip penaltı kazandı. Atışı da kendisi kullananPuanını 10'a yükselten Boluspor maç fazlasıyla 2. sıraya yükselirken, sadece ilk hafta kazanan İzmir ekibi 5 puanda kaldı. Göztepe'nin galibiyet hasreti 4 maça (2B/2M) çıktı.PREMIER Lig yönetimi, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle bu hafta müsabakaların oynanmayacağını açıkladı. Yapılan açıklamadaifadeleri kullanıldı. 6 Şubat 1952'de tahta çıkan II. Elizabeth, 70 yıl ile Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte enTRABZONSPOR, geçen sezon Kasımpaşa'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Fode Koita'yı Paşa'ya kiralık gönderdi. Deneyimli santrforun 1 milyon 150 bin Euro olan maaşının31 yaşındaki Gineli golcü geçen sezon Trabzonspor formasıyla 21 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.TÜRKIYE'NIN dünyaya ihraç ettiği Bosphorus Cup, 21. kez İstanbul'da düzenlenecek. 22-25 Eylül tarihlerindeana sponsorluğunda, Tersane İstanbul ev sahipliğinde 10 ülkeden 100 yelkencinin katılımıyla yapılacak Bosphorus Cup öncesi kupa devir teslim töreni 19 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek. Düzenlenecek törende son şampiyon Asteriks ekibi, kupayı organizasyona teslim edecek.Yarışın kurucusu Orhan Gorbon, "Tüm halkımızı bu görsel şöleni yerinden izlemeleri için davet ediyoruz'' dedi.