Haber hattı

Fransa maçı öncesiLarkin'den kötü haber
A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Fransa karşısına çıkıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'daoynanacak müsabaka TSİ13.00'te başlayacak ve NTV'den canlı ekranlara gelecek. 12 Dev Adam, Fransa'yı devirip galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Bu eşleşmeyi kazanacak takım, çeyrek finaldeSırbistan-İtalya eşleşmesinden çıkacak ekiple oynayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, maç öncesi İspanya mücadelesinde sakatlanan Larkin'in ameliyat olması gerektiğini söyleyerek, "Yapılan kontrollerdeüçüncü ile dördüncü parmakarasında ciddi bir yırtıkvar" ifadelerini kullandı.
Emre Belözoğlu kasayıdoldurdu: 4.6 milyon €
BAŞAKŞEHIR'DE teknik direktör Emre Belözoğlu fırtınası esiyor. Turuncu-lacivertliler, ligdeki formda performansını Avrupa kupalarında da sürdürüyor. Bu sezon ligde ilk 4 maçta kaybetmeyen İstanbul ekibi, Konferans Ligi'nde de ön elemelerle birlikte yenilgi görmedi. 7 karşılaşmaya çıkanBaşakşehir bu maçlarda 5galibiyet ve 2 beraberlikelde etti. Rakiplerine 16 gol yağdıran Belözoğlu'nun takımı, kalesinde sadece 4 gol gördü. Başakşehir,böylecekatılımbedeli vegalibiyetlerlebillikte kasasına4.6 milyon Eurokoymayı başardı.
Boluspor bir adım dahaattı, Göztepe yara aldı
SPOR Toto 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasındaGöztepe'yi 1-0 mağlupetti. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 84. dakikasında Landel'eyapılan müdahalesonrası ev sahibi ekip penaltı kazandı. Atışı da kendisi kullanan Landel, meşin yuvarlağıfileleri yollayıp takımınagalibiyeti getirdi. Puanını 10'a yükselten Boluspor maç fazlasıyla 2. sıraya yükselirken, sadece ilk hafta kazanan İzmir ekibi 5 puanda kaldı. Göztepe'nin galibiyet hasreti 4 maça (2B/2M) çıktı.
Premier Lig'e yas arası
PREMIER Lig yönetimi, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle bu hafta müsabakaların oynanmayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada "Majesteleri KraliçeII. Elizabeth'e saygınınbir işareti olarak,bu hafta Premier Ligmaç turu ertelenecek" ifadeleri kullanıldı. 6 Şubat 1952'de tahta çıkan II. Elizabeth, 70 yıl ile Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm sürenkraliçesi oldu.
Kasımpaşa, Koita'ya67 bin Euro verecek
TRABZONSPOR, geçen sezon Kasımpaşa'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Fode Koita'yı Paşa'ya kiralık gönderdi. Deneyimli santrforun 1 milyon 150 bin Euro olan maaşının 1 milyon 83bin Euro'lukkısmınıbordo-mavililer ödeyecek.Geriye kalan 67 bin Euro,Kasımpaşatarafındankarşılanacak. 31 yaşındaki Gineli golcü geçen sezon Trabzonspor formasıyla 21 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Bosphorus Cup heyecanı
TÜRKIYE'NIN dünyaya ihraç ettiği Bosphorus Cup, 21. kez İstanbul'da düzenlenecek. 22-25 Eylül tarihlerinde Miles&Smiles,Jumbo ve All-Accor LiveLimitless ana sponsorluğunda, Tersane İstanbul ev sahipliğinde 10 ülkeden 100 yelkencinin katılımıyla yapılacak Bosphorus Cup öncesi kupa devir teslim töreni 19 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek. Düzenlenecek törende son şampiyon Asteriks ekibi, kupayı organizasyona teslim edecek. Organizasyonu genelklasmanda birinci bitirenekip, bir yıl boyuncakupanın yeni sahibiolacak. Yarışın kurucusu Orhan Gorbon, "Tüm halkımızı bu görsel şöleni yerinden izlemeleri için davet ediyoruz'' dedi.