Haber hattı

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Giriş Tarihi: 10.9.2022

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Fransa maçı öncesi Larkin'den kötü haber
A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Fransa karşısına çıkıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 13.00'te başlayacak ve NTV'den canlı ekranlara gelecek. 12 Dev Adam, Fransa'yı devirip galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Bu eşleşmeyi kazanacak takım, çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinden çıkacak ekiple oynayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, maç öncesi İspanya mücadelesinde sakatlanan Larkin'in ameliyat olması gerektiğini söyleyerek, "Yapılan kontrollerde üçüncü ile dördüncü parmak arasında ciddi bir yırtık var" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu kasayı doldurdu: 4.6 milyon €
BAŞAKŞEHIR'DE teknik direktör Emre Belözoğlu fırtınası esiyor. Turuncu-lacivertliler, ligdeki formda performansını Avrupa kupalarında da sürdürüyor. Bu sezon ligde ilk 4 maçta kaybetmeyen İstanbul ekibi, Konferans Ligi'nde de ön elemelerle birlikte yenilgi görmedi. 7 karşılaşmaya çıkan Başakşehir bu maçlarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Rakiplerine 16 gol yağdıran Belözoğlu'nun takımı, kalesinde sadece 4 gol gördü. Başakşehir, böylece katılım bedeli ve galibiyetlerle billikte kasasına 4.6 milyon Euro koymayı başardı.

Boluspor bir adım daha attı, Göztepe yara aldı
SPOR Toto 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 84. dakikasında Landel'e yapılan müdahale sonrası ev sahibi ekip penaltı kazandı. Atışı da kendisi kullanan Landel, meşin yuvarlağı fileleri yollayıp takımına galibiyeti getirdi. Puanını 10'a yükselten Boluspor maç fazlasıyla 2. sıraya yükselirken, sadece ilk hafta kazanan İzmir ekibi 5 puanda kaldı. Göztepe'nin galibiyet hasreti 4 maça (2B/2M) çıktı.

Premier Lig'e yas arası
PREMIER Lig yönetimi, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle bu hafta müsabakaların oynanmayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'e saygının bir işareti olarak, bu hafta Premier Lig maç turu ertelenecek" ifadeleri kullanıldı. 6 Şubat 1952'de tahta çıkan II. Elizabeth, 70 yıl ile Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçesi oldu.

Kasımpaşa, Koita'ya 67 bin Euro verecek
TRABZONSPOR, geçen sezon Kasımpaşa'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Fode Koita'yı Paşa'ya kiralık gönderdi. Deneyimli santrforun 1 milyon 150 bin Euro olan maaşının 1 milyon 83 bin Euro'luk kısmını bordo-mavililer ödeyecek. Geriye kalan 67 bin Euro, Kasımpaşa tarafından karşılanacak. 31 yaşındaki Gineli golcü geçen sezon Trabzonspor formasıyla 21 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Bosphorus Cup heyecanı
TÜRKIYE'NIN dünyaya ihraç ettiği Bosphorus Cup, 21. kez İstanbul'da düzenlenecek. 22-25 Eylül tarihlerinde Miles&Smiles, Jumbo ve All-Accor Live Limitless ana sponsorluğunda, Tersane İstanbul ev sahipliğinde 10 ülkeden 100 yelkencinin katılımıyla yapılacak Bosphorus Cup öncesi kupa devir teslim töreni 19 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek. Düzenlenecek törende son şampiyon Asteriks ekibi, kupayı organizasyona teslim edecek. Organizasyonu genel klasmanda birinci bitiren ekip, bir yıl boyunca kupanın yeni sahibi olacak. Yarışın kurucusu Orhan Gorbon, "Tüm halkımızı bu görsel şöleni yerinden izlemeleri için davet ediyoruz'' dedi.

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