Bireysel Genç Girişimci Spor Ödülleri sahiplerini buldu! Kasapoğlu ve Varank’ın katılımlarıyla...

BİGG SPOR ÖDÜLLERİ

1 Hercules Biyomedikal Elektrik Elektronik Arge Tic A.Ş. / Giyilebilir EMG (Elektromiyografi) Sensörü İle Sporcu Performans Analiz Teknolojisi

2 İVMES Spor Teknolojileri İhracat İthalat Sanayi Ticaret A.Ş. / Ataletsel Zıplama Yüksekliği ve Dış Yük Ölçümü Sağlayan Giyilebilir Teknoloji Sistemi

3 Sensiball VR / Teknik ve Taktik Futbol Antrenmanlarında Sanal Gerçeklik Uygulamaları

4 Navek Sportif Ürünler ve Danışmanlık A.Ş./ Okçuluk Sporuna Yönelik Yüksek Atış Başarısı Sağlayan Tüm Yay Tiplerine Uyumlu Yerli Profesyonel Nişangah

5 Filament Technology Mühendislik Danışmanlık SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. / Kısa Mesafe Koşucuları İçin Karbon Fiber Takviyeli Kompozit Protezlerin Geliştirilmesi

MANSİYON ÖDÜLLERİ

6 Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş / Mentalup Ffitness For Kids

7 Vagustim Sağlık Teknolojileri A.Ş. / Daha Hızlı ve İyi Bir Sportif Toparlanma ve Performans İçin Makine Öğrenmesi Destekli Dijital Sağlık Cihazı

8 Comparisonator Yazılım ve Danışmanlık A.Ş / Comparisonator Veri Karşılaştırma Uygulaması

9 Macerita Turizm Yazılım A.Ş. / Macerita - Türkiye'nin 3 Boyutlu Doğa Haritası ve Doğa Sporu Öğrenme Platformu

10 Prometsan Metal San ve Teknolojisi LTD ŞTİ / Spor Atlarında Nal Tasarımı ve Üretimin Yerlileştirilmesi

TEŞEKKÜR BELGESİ

11 Rigel Teknoloji ve Yazılım Danışmanlık A.Ş. / Sanal Gerçeklik ve Giyilebilir Teknoloji Yoluyla Akıllı Egzersiz Çözümü Geliştirilmesi

12 Sarnikon Metal ve Elektronik Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. / Led ve Kızılötesi Teknolojileri ile Saha Çiminin Maç Öncesi Bakımı ve Daha Hızlı Büyümesini Sağlayan Sistem: Enerji Verimliliği, İthal Teknolojinin Yerlileştirilmesi

13 Aivisiontech Elektronik Yazılım LTD. ŞTİ / Aİ4SPORTS

14 Amazoi Bilişim Sistemleri Elektronik ARGE Dan. Simülasyon San. ve Tic. LTD. ŞTİ. / Uzaktan Sanal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulaması (Temel Egzersiz Hareketleri)

15 Healthy Race Yazılım Sanayi ve Tic. A.Ş. / Yarış Atları İçin Nabız, Solunum, Vücut Sıcaklığı Mesafe Yatkınlığı ve Pist Yatkınlığını Değerlendirecek Bir Elektronik Takip Cihazı

16 Rapsodo Yazılım A.Ş. / Golf Oyunu İçin Mobil Atış İzleme Teknolojisi

17 Exploria İleri Teknolojiler ve Bilimsel Materyaller Tasarım San. ve Tic. LTD. ŞTİ / FOOTBALLMATIC - Futbolcu Yoğun Eğitim ve Değerlendirme Makinesi Tesisi

Programın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ödül alan girişimcilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.