Bireysel Genç Girişimci Spor Ödülleri sahiplerini buldu! Kasapoğlu ve Varank’ın katılımlarıyla...

BAKAN VARANK: GİRİŞİMCİ RUHLU GENÇLERİMİZİ GÖRDÜKÇE BİZİM DE GÜVENİMİZ TAZELENİYOR

En güçlü sermayenin insan kaynağı olduğunu dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye olarak gençlerimize gerçek manada güveniyoruz. İşte buradaki gibi fırsatları değerlendirebilen, zorluklara karşı dirayet gösterebilen ve girişimci ruhlu gençlerimizi gördükçe bizim de güvenimiz tazeleniyor. Tabii yalnızca lafla gençlere güveniyoruz demekle yetinmiyoruz, onların önlerini açmak için gerekli adımları da atıyoruz. Bu kapsamda, odağında gençlerin yer aldığı birçok farklı proje ve programı paydaşlarımızla aktif şekilde yürütmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"HANGİ PROJELERİ GELİŞTİREBİLİRİZ ONUN İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Binlerce gencin çip tasarımı, insansız su altı araçları, otonom sürü İHA'lar gibi stratejik teknolojilerde yarışarak hünerlerini sergilediğini belirten Bakan Varank, "Milli teknoloji ruhunu her yaştan insanımıza aşılamak için çalışıyoruz. Bu yüzden paydaş kurumlarla işbirliği penceremizi hep açık tutuyor ve yeni yeni hangi projeleri geliştirebiliriz onun için gayret gösteriyoruz. Biliyorsunuz Deneyap Teknoloji Atölyelerini 81 ilimizde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı ile beraber kurduk. Burada ortaokul ve lise seviyesindeki evlatlarımıza tasarım, kodlama, siber güvenlik gibi birçok farklı alanda eğitimler sunuyoruz. Deneyap Türkiye projesinde ilk teknoloji yıldızlarını mezun etmeye de başladık. Bu programı da genişleterek devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.

"CESUR OLUN, VARSA NİYETİNİZ ÖNCE GİRİŞİMCİ OLMAYI DENEYİN"

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep birlikte uzun bir yola çıktık. Bu uzun yolculukta işbirlikleri gücümüze güç katıyor" diyen Bakan Varank, "Gençlerimiz bizim için kıymetli diyerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızla omuz omuza verdik. Bir işbirliği protokolü imzaladık. Bilimin ışığında, Gençlik ve Spor alanında nitelikli Ar-Ge projelerinin sayısını artırmak, bu alanda yetkin insan kaynağımızı geliştirmek için belirlediğimiz alanlardan biri de girişimcilikti. TÜBİTAK BiGG kapsamında, girişimcilerimizin 'Spor Teknolojileri'ne yönelik yenilikçi fikirlerini ticarileştirmelerini destekleyeceğiz demiştik. İşte biz sözümüzü tuttuk ve bugün BİGG Spor Ödül Töreni için bir aradayız. Zaman zaman bazı genç kardeşlerimiz bizden iş istiyor, ben nerede istihdam edilebilirim diye soruyor ben de onlara diyorum ki; 'Cesur olun, varsa niyetiniz önce girişimci olmayı deneyin, kendi işimin patronu nasıl olurum bunun için gayret edin sonra bir yerde çalışmaya bakarsınız.' Devletimiz girişimci olmak isteyen gençlere çok farklı destekler sunuyor. Bu manada gençlere büyük imkanlar sunan programlardan bir tanesi TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişimci Programı, yani TÜBİTAK BiGG. Bu programla 2 bini aşkın genç girişimciye bugüne kadar 500 milyon liranın üzerinde hibe verdik. Şimdi aynı başarıyı BİGG Spor programıyla da yakalamak istiyoruz. Bu programla spor alanında yenilikçi, özgün ve rekabetçi teknolojileri desteklemek üzere yola çıktık. Birçok alandaki 84 yenilikçi proje başvurusunu kabul ettik. TÜBİTAK ile Gençlik ve Spor Bakanlığı üç aşamada bu başvuruları titizlikte değerlendirdi. Yenilikçi, özgün ve rekabetçi ürünler geliştirerek ilk 20'ye giren girişimlerimiz bizden ödül almaya hak kazandı. İlk 5'e giren girişimcilerimize toplamda 1 milyon lira para ödülü veriyoruz. Bunun yanında sıralamaya giren diğer girişimcilere mansiyon ödüllerini ve teşekkür belgelerini takdim edeceğiz. Tabii burada ödüle layık görülen birbirinden değerli projeler var. Son zamanlarda giderek yaygınlaşan giyilebilir teknolojilerden futbolda sanal gerçeklik uygulamalarına, profesyonel spor aletlerinden akıllı egzersiz cihazlarına kadar birçok proje ödül almaya hak kazandı. Bizim girişimcilerimiz isteyince ne kadar başarılı ürünler ortaya koyabileceklerini her ortamda ispatlıyor. Dolayısıyla böyle cevval girişimcilere, özellikle gençlere yeni müjdeler vermek de bizim boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ BU DÖNEMDE YAKLAŞIK 2000 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENİN ARAŞTIRMA PROJELERİNE DAHİL OLMASI"

Bakan Varank, BiGG Spor kapsamında spor teknolojileriyle ilgili yeni bir çağrıya daha çıkacaklarını dile getirerek, "Burada da ilk çağrımıza benzer şekilde giyilebilir teknolojilerden, yapay zekaya, sensör teknolojilerinden, sağlığa farklı başlıklardaki başvuruları kabul edeceğiz. İnşallah bu programı geleneksel hale getirerek, spor alanında katma değerli üretimde ivme kazanacağız. Diğer bir müjdemiz de Stajyer Araştırmacı Burs Programına, yani TÜBİTAK Star programına dair. Lisans öğrencilerimizin TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde bizzat çalışarak tecrübe kazandıkları TÜBİTAK Star programına, lise öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi de dahil ediyoruz. Bu kapsamda 2023 yılında Star Lisans, Genç Star ve Star Öğretmen olmak üzere 3 farklı çağrıya çıkacağız. Lise ve lisans öğrencileri ile öğretmenleri 6 ay süreyle araştırma projelerine dahil ederek araştırma kültürü kazanmalarına destek olacağız. Hedefimiz bu dönemde yaklaşık 2 bin öğrenci ve öğretmenin araştırma projelerine dahil olması" şeklinde konuştu.

"GİRİŞİMLERİNİ BÜYÜTMEK İSTEYENLERE ALTERNATİF FİNANSMAN İMKANLARI SAĞLIYORUZ"

Girişimcilerin her adımında çözüm ortağı olmak için çabaladıklarını kaydeden Bakan Varank, "Girişimlerini büyütmek isteyenlere alternatif finansman imkanları sağlıyoruz. İşte Tech-InvesTR, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu bunlardan bazıları. Sadece, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte oluşturduğumuz TechInvesTR programı desteğiyle kurulan beş girişim sermayesi fonu 3,1 milyar lira büyüklüğe ulaştı. Bakınız şu anda dünya genelinde startup yatırımları azalırken Türkiye'de hamdolsun tam tersi bir durum var. Girişim sermayesi yatırımlarında son yıllarda yaşanan sıçrama tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de yaklaşık 1,6 milyar Dolar'lık girişim sermayesi yatırımı çekerek verimli bir yıl geçirdik. Biliyorsunuz bizim oyun sektörümüz destan yazıyor. Şirketlerimiz önemli başarılara imza atarak milyar Dolar değerlemeyi aştılar. İnşallah bu başarılı yükseliş her alanda devam edecek. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize değer katacak girişimcilerimizle, gençlerimizle güçlü ve büyük Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU: SPORUN GELECEĞİNE YÖN VERECEK TEKNOLOJİ TABANLI FİKİRLER İLK DEFA BİR ÇATI ALTINDA BULUŞUYOR

Sanayisiyle, üretimiyle, teknoloji atılımlarıyla, altyapı ve doğal kaynaklarıyla bir elmas gibi parlayan Türkiye'nin bugün spor teknolojilerinde yeni bir çağa adım attığını dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemiz sporda, yeni dönemin işaret fişeğini yakıyor. Türkiye Yüzyılı'nda sadece sportif performans anlamında zirvede olmayacağız. Ülkemizin sadece muhteşem spor tesisleri ve modern spor altyapısı anılmayacak. Türkiye, sporun tüm parametrelerinde; ekonomisinde, turizminde, sanayisinde ve üretiminde parmakla gösterilen ülke konumuna gelecek. Sporun teknolojiyle olan entegrasyonu güçlenecek ve spor altyapımız yeni ufuklara yelken açacak. Tekstilinden ayakkabısına, elektronik destek ekipmanlarından teknik antrenman malzemelerine, Engelli sporlarında performans artırıcı yüksek teknoloji ürünlerden, yapay zeka uygulamalarına, yani kısaca sporda sanayi ve teknoloji anlamında da Türkiye Yüzyılı'na adımızı yazdıracağız. BİGG Spor Ödülleri bu hedefin ilk adımlarından biridir. Sporun geleceğine yön verecek teknoloji tabanlı fikirler ilk defa bir çatı altında buluşuyor" dedi.