Zehra’yı deprem de durduramadı

Hatay'da tekvandoda il birincisi siyah kuşak 12 yaşındaki Zehra Şahin'in 2 ay sonra seçmelerine katılacağı Türkiye şampiyonası hayalleri de depremle enkaz altında kaldı. En büyük hayalinin Türkiye birincisi olmak olduğunu söyleyen Zehra, yıkıntılar arasında sığındığı çadırda kendi imkanlarıyla şampiyonluk için antrenman yapıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremde ailesiyle yaşadığı evi kaybeden 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Zehra Şahin, deprem sırasında çok korktuklarını, Hatay'da meydana gelen depremde ise kaldıkları çadırda annesinin üzerine kaynar su döküldüğünü bölgede bulunan Meksikalı gönüllü yardım ekibinin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

DEPREM NEDENİYLE ŞAMPİYONA HAYALİ YARIDA KALDI

Tekvandoda Hatay il birincisi olan Zehra, Türkiye şampiyonası için hazırlık yaptığını, ancak depremle birlikte seçmelere katılamayacağını söyledi. Yaklaşık 2 yıldır tekvando sporunu yaptığını dile getiren Zehra, "Tekvando yapıyorum ama salonumuz da çöktü yok oldu. Şu an kendi çabalarımla buradaki eşyalarla antrenman yapmaya çalışıyorum. Hatay'da birinci oldum. 2 ay sonra Türkiye şampiyonasına katılacaktım ama depremden dolayı katılamayacağım" dedi.

'ŞAMPİYON OLACAĞIM'

En büyük hayalinin Türkiye şampiyonu olmak olduğunu, ileride ise antrenör olmak istediğini ifade eden Zehra, kendi imkanları ile çalışma alanı kurduğunu, antrenmanlarına burada devam ettiğini belirterek, "Hatay Merkez Spor Salonunda birinci oldum. Normalde 2,5 senede siyah kuşağa ulaşabiliyorken kendi azmimle 1 senede siyah kuşağa ulaştım. Hayalim Türkiye şampiyonu olmak, daha sonra antrenör olmak istiyorum. Hayallerim deprem nedeniyle yarıda kaldı ancak ben yılmayacağım burada çalışmaya devam ediyorum. Bir sonraki Türkiye şampiyonasına katılacağım ve şampiyon olacağım" şeklinde konuştu.