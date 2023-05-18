Tuğba Şenoğlu’nun yeni takımı belli oldu!

Vakıfbank'ta 5'te 5 yaparak sezonu tamamlayan milli sporcu Tuğba Şenoğlu İvegin, Japon ekibi Kurobe AquaFairies'e transfer olmuştu. Türkiye'ye geri dönüş kararı alan yıldız ismin yeni takımı resmen açıklandı.

VAKIFBANK'A VEDA ETMİŞTİ

2021-2022 sezonunda mücadele ettiği 5 kulvarda da şampiyonluğa ulaşarak sezonu 5 kupayla noktalayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli voleybolcusu Tuğba Şenoğlu, takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılırken mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: Türk voleybolunun gücünü milli takım olarak dünyaya göstermeye devam ederken , bireysel anlamda da umarım bunu yansıtmaya devam edeceğim. Bu büyük tecrübe için çok heyecanlıyım ama Türk halkının desteği hep arkamda olduğu için bu güç ile kendime çok güveniyorum. Daha iyi bir dönüş için şimdilik Sultanlar Ligi'ne 'Elveda' diyorum.

YENİ TAKIMI KUZEBORU

Voleybol kariyerinin ilk yurt dışı deneyimini Kurobe AquaFairies ile Japonya'da yaşayan Tuğba Şenoğlu İvegin, bir sezonluk aranın ardından Türkiye'ye geri döndü ve Kuzeyboru ile anlaşma sağladı.