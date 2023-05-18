Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Tuğba Şenoğlu'nun yeni takımı belli oldu!
Giriş Tarihi: 18.5.2023 16:33

Tuğba Şenoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

Tuğba Şenoğlu’nun yeni takımı belli oldu!

Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli voleybolculardan biri olan Tuğba Şenoğlu İvegin Türkiye'ye geri döndü. Tuğba Şenoğlu İvegin, Türkiye’ye geri döndü ve Kuzeyboru ile anlaşma sağladı.

Vakıfbank'ta 5'te 5 yaparak sezonu tamamlayan milli sporcu Tuğba Şenoğlu İvegin, Japon ekibi Kurobe AquaFairies'e transfer olmuştu. Türkiye'ye geri dönüş kararı alan yıldız ismin yeni takımı resmen açıklandı.

VAKIFBANK'A VEDA ETMİŞTİ
2021-2022 sezonunda mücadele ettiği 5 kulvarda da şampiyonluğa ulaşarak sezonu 5 kupayla noktalayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli voleybolcusu Tuğba Şenoğlu, takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılırken mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: Türk voleybolunun gücünü milli takım olarak dünyaya göstermeye devam ederken , bireysel anlamda da umarım bunu yansıtmaya devam edeceğim. Bu büyük tecrübe için çok heyecanlıyım ama Türk halkının desteği hep arkamda olduğu için bu güç ile kendime çok güveniyorum. Daha iyi bir dönüş için şimdilik Sultanlar Ligi'ne 'Elveda' diyorum.

YENİ TAKIMI KUZEBORU
Voleybol kariyerinin ilk yurt dışı deneyimini Kurobe AquaFairies ile Japonya'da yaşayan Tuğba Şenoğlu İvegin, bir sezonluk aranın ardından Türkiye'ye geri döndü ve Kuzeyboru ile anlaşma sağladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
CHP'de koltuk savaşı başladı! Gürsel Tekin resti çekti! Şimdiden birbirlerine girdiler
CHP’de 14 Mayıs hezimeti sonrası Ali Cengiz oyunu! Canan Kaftancıoğlu seçmenin aklıyla alay etti
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ben yerinde olsam sokağa çıkamam
Beyoğlu'nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan'a alçak saldırı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nda büyük panik! Strateji değiştirdi... PKK ve HDP'yi gizleme çabası...
Depremzedelerden sonra şehide de hakaret: “Müstahak size şehit olmak”
Ankara Kuşu Gelecek Partisi’nden çıktı.. Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer aldı
Son Dakika: Kadir Şeker davasında hapis yatacak mı? Tahliye olması bekleniyordu
Son dakika: Şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'in çelengine tepki
ARKADAŞINA GÖNDER
Tuğba Şenoğlu'nun yeni takımı belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA