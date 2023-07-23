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Giriş Tarihi: 23.7.2023

Avrupa’nın efeleri

Avrupa’nın efeleri
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Milletler Ligi zaferinin ardından bir şampiyonluk da Türkiye İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımımız'dan geldi. 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden milliler, turnuvada şampiyon oldu. Karabük'te düzenlenen organizasyonda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, ilk ve ikinci seti 25-19 üstün tamamladı. Uzayan dördüncü sette Filenin Efeleri, rakibini 25-17 yenip mutlu sona ulaştı. Bu arada İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımımız da şampiyonada ikinci oldu.

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