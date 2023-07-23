Avrupa’nın efeleri

AMilli Kadın Voleybol Takımımız'ın Milletler Ligi zaferinin ardından bir şampiyonluk daTürkiye İşitme EngellilerErkek Voleybol MilliTakımımız'dan geldi. 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden milliler, turnuvada şampiyon oldu. Karabük'te düzenlenen organizasyonda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, ilk ve ikinciseti 25-19 üstün tamamladı. Uzayan dördüncü sette Filenin Efeleri, rakibini 25-17 yenip mutlu sona ulaştı. Buarada İşitme Engelliler KadınVoleybol Milli Takımımız daşampiyonada ikinci oldu.