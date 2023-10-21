Haber hattı

Erden TimurPFDK'lık oldu
A Spor'da yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Timur'un 'Sportmenliğeaykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabakagörevlileri hakkında açıklamaları' nedeniyle PFDK'lık olduğu kaydedildi. Timur, A Spor'daki canlı yayında, "F.Bahçe'nin sosyal medyadaörgütlü bir yapısı var" derken, ayrıca eski MHK Başkanı Lale Orta'nın, geçen sezonki Adana Demir-F.Bahçe maçının VAR görüntülerini F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a gönderdiğini iddia etmişti
F1 pilotu Hamilton'danGazze'ye yardım çağrısı
FORMULA 1'de 7 defa dünya şampiyonluğuna ulaşan Büyük Britanyalı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından Gazze'ye yardım çağrısında bulundu. 38 yaşındaki sürücü, "Masum insanların, özellikle de çocuklarınkasıtlı olarak hedef alınmasının hiçbirhaklı gerekçesi olamaz. Bu kadar çok acı ve keder varken, kolektif gücümüzü kullanarak liderlerimize bu duruma son vermeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmaları yönünde baskı uygulamalıyız. Bölgedekiher çocuk güvendeolana kadar durmamalıyız" ifadelerini kullandı.
Papu Gomez dopingdeniki yıl men cezası aldı
ARJANTIN Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan isimlerden olan Papu Gomez, doping yaptığı gerekçesiyle iki yıl futboldan men cezasına çarptırıldı. 35 yaşındaki futbolcunun, Katar'dakiorganizasyondan kısa bir süre öncealınan numunesinde yasaklı madde tespit edildi. Geçen sezon formasını giydiği Sevilla'nın kulüp doktorlarına danışmadan oğluna ait çocuk şurubunu içenGomez, testin pozitif çıkmasına gerekçe olarak şurubu gösterdi. Tecrübeli futbolcu, İtalyan takımlarından Monza'da oynuyordu.
Anadolu Efesseriye bağladı
THY EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes, evinde Valencia Basket'i 77-73 mağlup etmeyi başardı. İlk iki müsabakasını kaybeden lacivert- beyazlılar, sonraki iki karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçti. İspanyol ekibi karşısında ilk yarıyı 40-36 geride kapatan Erdem Can'ın takımı, daha sonra üstünlüğü eline alarak parkeden zaferle ayrıldı. Efes'te Larkin 15, Beaubois 14,Clyburn ve Thompson 13'er sayı attı.