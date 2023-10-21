Haber hattı

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Giriş Tarihi: 21.10.2023

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Erden Timur PFDK'lık oldu
A Spor'da yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Timur'un 'Sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları' nedeniyle PFDK'lık olduğu kaydedildi. Timur, A Spor'daki canlı yayında, "F.Bahçe'nin sosyal medyada örgütlü bir yapısı var" derken, ayrıca eski MHK Başkanı Lale Orta'nın, geçen sezonki Adana Demir-F.Bahçe maçının VAR görüntülerini F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a gönderdiğini iddia etmişti

F1 pilotu Hamilton'dan Gazze'ye yardım çağrısı
FORMULA 1'de 7 defa dünya şampiyonluğuna ulaşan Büyük Britanyalı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından Gazze'ye yardım çağrısında bulundu. 38 yaşındaki sürücü, "Masum insanların, özellikle de çocukların kasıtlı olarak hedef alınmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu kadar çok acı ve keder varken, kolektif gücümüzü kullanarak liderlerimize bu duruma son vermeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmaları yönünde baskı uygulamalıyız. Bölgedeki her çocuk güvende olana kadar durmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Papu Gomez dopingden iki yıl men cezası aldı
ARJANTIN Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan isimlerden olan Papu Gomez, doping yaptığı gerekçesiyle iki yıl futboldan men cezasına çarptırıldı. 35 yaşındaki futbolcunun, Katar'daki organizasyondan kısa bir süre önce alınan numunesinde yasaklı madde tespit edildi. Geçen sezon formasını giydiği Sevilla'nın kulüp doktorlarına danışmadan oğluna ait çocuk şurubunu içen Gomez, testin pozitif çıkmasına gerekçe olarak şurubu gösterdi. Tecrübeli futbolcu, İtalyan takımlarından Monza'da oynuyordu.

Anadolu Efes seriye bağladı
THY EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes, evinde Valencia Basket'i 77-73 mağlup etmeyi başardı. İlk iki müsabakasını kaybeden lacivert- beyazlılar, sonraki iki karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçti. İspanyol ekibi karşısında ilk yarıyı 40-36 geride kapatan Erdem Can'ın takımı, daha sonra üstünlüğü eline alarak parkeden zaferle ayrıldı. Efes'te Larkin 15, Beaubois 14, Clyburn ve Thompson 13'er sayı attı.

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