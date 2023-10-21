Haber hattı

A Spor'da yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Timur'unnedeniyle PFDK'lık olduğu kaydedildi. Timur, A Spor'daki canlı yayında,derken, ayrıca eski MHK Başkanı Lale Orta'nın, geçen sezonki Adana Demir-F.Bahçe maçının VAR görüntülerini F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a gönderdiğini iddia etmiştiFORMULA 1'de 7 defa dünya şampiyonluğuna ulaşan Büyük Britanyalı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından Gazze'ye yardım çağrısında bulundu. 38 yaşındaki sürücü,Bu kadar çok acı ve keder varken, kolektif gücümüzü kullanarak liderlerimize bu duruma son vermeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmaları yönünde baskı uygulamalıyız.ifadelerini kullandı.ARJANTIN Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan isimlerden olan Papu Gomez, doping yaptığı gerekçesiyle iki yıl futboldan men cezasına çarptırıldı. 35 yaşındaki futbolcunun,yasaklı madde tespit edildi. Geçen sezon formasını giydiği Sevilla'nın kulüp doktorlarına danışmadantestin pozitif çıkmasına gerekçe olarak şurubu gösterdi. Tecrübeli futbolcu, İtalyan takımlarından Monza'da oynuyordu.THY EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes, evinde77-73 mağlup etmeyi başardı. İlk iki müsabakasını kaybeden lacivert- beyazlılar, sonraki iki karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçti. İspanyol ekibi karşısında ilk yarıyı 40-36 geride kapatan Erdem Can'ın takımı, daha sonra üstünlüğü eline alarak parkeden zaferle ayrıldı.