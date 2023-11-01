Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri WTA Finalleri'nde Pegula ve Rybakina yarı finalde
Giriş Tarihi: 1.11.2023 13:57

WTA Finalleri'nde Pegula ve Rybakina yarı finalde

AA
WTA Finalleri’nde Pegula ve Rybakina yarı finalde

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Jessica Pegula ile Elena Rybakina rakiplerini mağlup etti.

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'ne Meksika'nın Cancun kentinde devam edildi. Bacalar Grubu'nda oynanan karşılaşmada, 5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.

Grubunda Elena Rybakina'nın ardından Sabalenka'yı da yenerek 2'de 2 yapan Pegula, lider unvanıyla adını yarı finale yazdırdı. Günün diğer mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı Kazak Rybakina, 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 6-0, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek grupta ilk galibiyetine ulaştı. İki maçını da kaybeden Sakkari'nin üst tura çıkma olasılığı kalmadı.

Toplam 9 milyon dolar ödüllü sert kort turnuvasında yarın Iga Swiatek-Coco Gauff ve Ons Jabeur-Marketa Vondrousova maçları oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan tenisçiler, çapraz eşleşmeyle yarı finale kalacak ve bu turu geçen taraflar kupaya ulaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İhracı iptal edildi mesleğe dönecek
Son dakika: Yemen'deki Husiler İsrail'e yönelik saldırıları üstlendi!
Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!
Kraliçeden Osman’a ziyaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İsrail soykırımlarına sert tepki...
Resepsiyona damga vuran görüntünün gizemi çözüldü... Heleva Başkan Erdoğan'a ne dedi?
İsrail ekonomisi yeniliyor!
Cumhuriyet tarihimizin ilk değil son evresi
Kaç bin rehine öldürüldü?
ARKADAŞINA GÖNDER
WTA Finalleri'nde Pegula ve Rybakina yarı finalde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA