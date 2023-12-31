Haber turu

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Giriş Tarihi: 31.12.2023

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Servet Çetin Sivas'ı bıraktı
SIVASSPOR'DA Servet Çetin dönemi sona erdi. Genç teknik adam, dün bir araya geldiği kırmızı- beyazlı idarecilere görevine devam etmeme kararını iletti. Yönetimin de bu kararı kabul ettiği belirtildi. 42 yaşındaki çalıştırıcı, Sivasspor'un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin'in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü.

Arabistan'da Benzema krizi!
SUUDI Arabistan ekibi Al Ittihad'da Karim Benzema krizi yaşanıyor. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al-Nassr'a 5-2 kaybeden Al Ittihad ekibinde taraftarlar Fransız yıldıza büyük tepki gösterdi. Benzema'nın da 76 milyon takipçili sosyal medya hesabını kapattığı belirtildi. Ayrıca yıldız oyuncunun son iki idmana da katılmadığı ve Suudi Arabistan'dan ayrıldığı ifade edildi. Suudi ekibinden konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama gelmedi.

Şahin: Gönlüm ferah gidiyorum
ANTALYASPOR, Borussia Dortmund'la anlaşan Futbol Sorumlusu Nuri Şahin için veda programı düzenledi. Nuri Şahin, burada yaptığı konuşmada, "Hem kulübüme bir bonservis getirerek hem de hayalimi gerçekleştirerek ayrılacağım için gönlüm ferah" ifadelerini kullandı. Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Sinan Boztepe ise yeni teknik direktörlerini önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacaklarını söyledi.

Arda Güler'e siftah fırsatı
İSPANYA La Liga ekibi Real Madrid, taraftara açık antrenman gerçekleştirdi. Sakatlığını tamamen atlatan 18 yaşında milli futbolcu Arda Güler de idmanda yer alarak takımla birlikte çalıştı. Real Madrid, 3 Ocak Çarşamba günü TSİ 21.15'te La Liga'nın 19. haftasında Mallorca'yı konuk edecek. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin genç oyuncuya maçın gidişatına göre şans vermesi bekleniyor. Arda görev alırsa ilk kez Real Madrid formasını giymiş olacak.

Firmino için Türkiye iddiası
GEÇEN sezonun sonunda sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan'a transfer olan Roberto Firmino, Al-Ahli'den ayrılmaya hazırlanıyor. TalkSPORT'un haberine göre 32 yaşındaki Brezilyalı santrfor ile Premier Lig ekiplerinden Sheffield United ve Türkiye'den ilgi olduğu söylendi. Ancak yıldız oyuncu için herhangi bir takım ismi yazılmadı. Bu sezon 19 resmi maça çıkan Firmino, bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Şengün'ün 28 sayısı Rockets'e yetmedi
NBA'DE Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı 131-127 mağlup etti. Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 28 sayı, 7 ribaunt, 8 asist, birer top çalma ve blok ile oynadı. 76ers'ta Furkan Korkmaz süre almadı. Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs'un Portland Trail Blazers'e 134-128 yenildiği karşılaşmada ise Türk basketbolcu; 4 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.

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