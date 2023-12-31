Haber turu

SIVASSPOR'DA Servet Çetin dönemi sona erdi.Yönetimin de bu kararı kabul ettiği belirtildi. 42 yaşındaki çalıştırıcı, Sivasspor'un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin'in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü.SUUDI Arabistan ekibi Al Ittihad'da Karim Benzema krizi yaşanıyor. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al-Nassr'a 5-2 kaybeden Al Ittihad ekibinde taraftarlar Fransız yıldıza büyük tepki gösterdi. Benzema'nın da 76 milyon takipçili sosyal medya hesabını kapattığı belirtildi.Suudi ekibinden konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama gelmedi.ANTALYASPOR, Borussia Dortmund'la anlaşan Futbol Sorumlusu Nuri Şahin için veda programı düzenledi. Nuri Şahin, burada yaptığı konuşmada, "ifadelerini kullandı. Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Sinan Boztepe ise yeni teknik direktörlerini önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacaklarını söyledi.İSPANYA La Liga ekibi Real Madrid, taraftara açık antrenman gerçekleştirdi. Sakatlığını tamamen atlatan 18 yaşında milli futbolcu Arda Güler de idmanda yer alarak takımla birlikte çalıştı.Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin genç oyuncuya maçın gidişatına göre şans vermesi bekleniyor. Arda görev alırsa ilk kez Real Madrid formasını giymiş olacak.GEÇEN sezonun sonunda sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan'a transfer olan Roberto Firmino, Al-Ahli'den ayrılmaya hazırlanıyor.Ancak yıldız oyuncu için herhangi bir takım ismi yazılmadı. Bu sezon 19 resmi maça çıkan Firmino, bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.NBA'DE Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı 131-127 mağlup etti. Rockets'ta milli basketbolcu A76ers'ta Furkan Korkmaz süre almadı. Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs'un Portland Trail Blazers'e 134-128 yenildiği karşılaşmada ise Türk basketbolcu; 4 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.