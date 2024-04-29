Haber hattı

ALANYASPOR EVİNDE GOL YAĞMURU YAŞATTI
TRENDYOL
Süper Lig'de Avrupa hedefini kovalayan Corendon Alanyaspor, küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u gole boğdu: 6-0. Akdeniz temsilcisi, Oğuz Aydın (2 ve 90+2), Nicolas Janvier (8 ve 28), Jure Balkovec (55) ve Ahmed Hassan (67) ile farka koştu.
Mücadelenin kalan bölümünde de önemli pozisyonlar yakalayan turuncu-yeşilli takım, fırsatları değerlendiremedi. Bu sonuçla son oynadığı 10 maçında sadece Galatasaray'a yenilen Fatih Tekke'nin ekibi, puanını 48'e çıkardı. İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.
KAYSERİ HAYATA DÖNDÜ PENDİK ATEŞTEN ÇIKAMADI
LIGIN
alt sıralarını etkileyen maçta Kayserispor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. İstanbul ekibi, karşılaşmanın 7. dakikasında Badou N'Diaye'nin golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarının son anlarında Boa Morte ile skoru eşitleyen Kayseri, 56'da Mehdi Bourabia ile 2-1 öne geçti.
71'de ev sahibinde Mame Thiam'ın attığı gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Konuk ekipte Bourabia, 90'da kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Kayserispor, 6 maç sonra kazanarak puanını 40 yaptı ve düşme hattında uzaklaştı. Pendikspor ise 30 puanla tehlikeli bölgede kaldı.
ÇAYKUR RİZE BAŞLADI ANKARAGÜCÜ BİTİRDİ!
sezon sahasında etkili bir performans ortaya koyan Çaykur Rizespor, 2-0 öne geçtiği maçta son saniyelerde yediği golle Ankaragücü'ne yakalandı: 2-2. 25. dakikada Gaich'in golüyle üstünlüğü alan yeşilmavililer, 32'de Olawoyin ile skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla bitti. Başkent ekibi, 56'da Bajic'in attığı golle farkı bire indirdi. 90+9'da sahneye çıkan Garry Rodrigues, ağları havalandırıp konuk takıma bir puanı getiren golü kaydetti.
İlhan Palut'un öğrencileri 49 puanda kalırken, Beşiktaş'ı yakalama fırsatını kaçırdı. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü ise 38 puana yükseldi.
OLİMPİYAT STADI'NDA KRİTİK SINAV!
SÜPER
Lig'de küme düşme hattında bulunan Fatih Karagümrük, kritik maçta bugün Antalyaspor'u konuk ediyor.
Rakiplerinin puan kaybetmesiyle önemli bir fırsat yakalayan Tolunay Kafkas yönetimindeki İstanbul ekibi, kazanıp umudunu sürdürmek istiyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadele Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Ligde rahat bir konumda olsa da ekonomik olarak zor günler geçiren Antalyaspor'da ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın, maaşlar ödenmediği için son iki idmana çıkmadığı ileri sürüldü.
Bilindiği gibi 51 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor. Siyah-beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba önceki gün, "Sergen Yalçın doğal adayımız"
demişti.
TOFAŞ DEPLASMANDA BAHÇEŞEHİR'İ ÜZDÜ
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85 yendi. Mücadeleye iyi başlayan Bursa ekibi, ilk çeyreği 27-17 kazanırken soyunma odasına 44-34 önde gitti. Üçüncü çeyrekten de 64-60'lık avantajla çıkan TOFAŞ, parkeden 90-85'lik zaferle ayrıldı. Calep Homesley 29 sayı, 8 ribaunt ve 2 asistle galibiyette başrol oynadı.
Bahçeşehir'e Tony Taylor'ın 23 sayısı yetmedi. Diğer sonuçlar:
ONVO Büyükçekmece- Aliağa Petkim: 96-94, Türk Telekom- Beşiktaş Emlakjet: 83-89.