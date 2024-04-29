Haber hattı

Süper Lig'de Avrupa hedefini kovalayan Corendon Alanyaspor, küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u gole boğdu: 6-0.Mücadelenin kalan bölümünde de önemli pozisyonlar yakalayan turuncu-yeşilli takım, fırsatları değerlendiremedi.alt sıralarını etkileyen maçta Kayserispor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.71'de ev sahibinde Mame Thiam'ın attığı gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Konuk ekipte Bourabia, 90'da kırmızı kart gördü.sezon sahasında etkili bir performans ortaya koyan Çaykur Rizespor, 2-0 öne geçtiği maçta son saniyelerde yediği golle Ankaragücü'ne yakalandı: 2-2. 25. dakikada Gaich'in golüyle üstünlüğü alan yeşilmavililer, 32'de Olawoyin ile skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla bitti. Başkent ekibi, 56'da Bajic'in attığı golle farkı bire indirdi.İlhan Palut'un öğrencileri 49 puanda kalırken, Beşiktaş'ı yakalama fırsatını kaçırdı. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü ise 38 puana yükseldi.Lig'de küme düşme hattında bulunanRakiplerinin puan kaybetmesiyle önemli bir fırsat yakalayan Tolunay Kafkas yönetimindeki İstanbul ekibi, kazanıp umudunu sürdürmek istiyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadele Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Ligde rahat bir konumda olsa da ekonomik olarak zor günler geçirenBilindiği gibi 51 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor. Siyah-beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba önceki gün,demişti.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85 yendi. Mücadeleye iyi başlayan Bursa ekibi, ilk çeyreği 27-17 kazanırken soyunma odasına 44-34 önde gitti. Üçüncü çeyrekten de 64-60'lık avantajla çıkan TOFAŞ, parkeden 90-85'lik zaferle ayrıldı.Bahçeşehir'e Tony Taylor'ın 23 sayısı yetmedi.ONVO Büyükçekmece- Aliağa Petkim: 96-94, Türk Telekom- Beşiktaş Emlakjet: 83-89.