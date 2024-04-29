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Giriş Tarihi: 29.4.2024

Tarihi madalya!

Tarihi madalya!

51 kiloda ringe çıkan Samet Gümüş, Macar rakibini yenerek altın madalya kazandı. Türkiye erkeklerde 13 sene sonra Avrupa şampiyonluğu yaşadı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin ardından bir altın madalya daha kazandık. Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmayı başaran 22 yaşındaki Samet Gümüş, 51 kiloda Macar Atila Bernath ile kozlarını paylaştı. Milli sporcumuz, 3 raunt sonunda 5 hakemin 4'ünden daha yüksek puan alarak şampiyonluğa ulaştı. Türkiye böylece erkeklerde 13 sene sonra Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladık.
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Tarihi madalya!
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