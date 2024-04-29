Tarihi madalya!

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin ardından bir altın madalya daha kazandık. Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmayı başaran 22 yaşındaki Samet Gümüş, 51 kiloda Macar Atila Bernath ile kozlarını paylaştı. Milli sporcumuz,şampiyonluğa ulaştı. Türkiye böylece erkeklerde 13 sene sonra Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladık.