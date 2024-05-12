Milli karateciler Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan Avrupa şampiyonu

Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası dördüncü gün müsabakaları ile devam etti. Erkekler kata finalinde Ali Sofuoğlu İspanyol rakibi Quintero Capdevila'yı, kadınlar kata finalinde ise Dilara Bozan İtalyan rakibi Terryana D'Onofrio'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.