Milli karateciler Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan Avrupa şampiyonu

Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası dördüncü gün müsabakaları ile devam etti. Erkekler kata finalinde Ali Sofuoğlu İspanyol rakibi Quintero Capdevila'yı, kadınlar kata finalinde ise Dilara Bozan İtalyan rakibi Terryana D'Onofrio'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK MİLLİ KARATECİLERİ TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Dilara Bozan ile Ali Sofuoğlu için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonluğuna adını yazdıran milli sporcularımızdan Dilara Bozan ve Ali Sofuoğlu'nu tebrik ediyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli karatecilerimizin başarılarının devamını diliyorum."