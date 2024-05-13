Haber hattı

illi futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga şampiyonluğunu görkemli bir organizasyonla kutladı. 36. kez mutlu sona ulaşan Los Galakticos, kupayı aldıktan sonra her kupa merasimindeki gibi taraftarlarıyla birlikte bu sevinci yaşadı.Törenler sırasında Real Madrid'de yıldızların gollerinin yanı sıra Arda'nın da Celta Vigo'ya attığı ilk gol gösterildi. Kulüp TV'sine konuşan Arda da, İspanyolcadedi. Takım ardakaşı Rüdiger de milli yıldızımızdan övgüyle bahsederekifadelerini kullandı ve binlerce taraftarasloganı attırdı.anchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İsrail'in aylardır Filistin halkına karşı uyguladığıHer şeyin yanı başlarında olduğunun altını çizen İspanyol teknik adam, "Dünyada olanlara bakın, biz burada hiçbir şey yapmadan oturuyoruz. Bir gün buraya da gelecek bu olanlar, biliyorsunuz değil mi? Dünya adaletsizliklerle dolu.şeklinde tepki gösterdi. Deneyimli çalıştırıcının kızıTÜRKIYE'DE Trabzonspor ve Başakşehir formaları giyen savunma oyuncusu Edgar IE, dolandırıcılıkla suçlanıyor. Ara transfer döneminde Romanya Ligi takımlarından Dinamo Bükreş'e transfer olanBükreş ekibi, bu şüpheleri gidermek için bazı testler yapmayı planlıyor. Edgar'ın performansının yanı sıra takım arkadaşlarıyla olan zayıf iletişimi ve beklenenden daha düşük seviyeEdgar, Bükreş formasıyla sadece 5 maçta sahaya çıktı ve son 5 maçtır kadroda yer almıyor.ajor League Soccer'ın yeni uygulamaya koyduğu kural, Inter Miami forması giyen Lionel Messi'yi rahatsız etti. 2-2 biten Montreal Impact ile maçında sağlık ekibinin müdahalesi sonrası 2 dakika saha dışında kalması zorunlu tutulan Arjantinli yıldız,diyerek tepkisini kamera önünde belirtti. Bu yeni kural,Messi'nin bu söylemleri, MLS'teki kuralın tartışmalı bir konu haline geldiğinin ve oyuncular üzerindeki etkilerinin göz ardı edilemeyeceğinin göstergesi olarak dikkat çekiyor.OMA Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, 3. turda Alejandro Tabilo'ya yenilerek erken havlu attı. Sırp raket, 1 saat 7 dakika süren karşılaşmada, Şilili rakibine 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.Başarılı tenisçi ayrıca bu yıl, Roma Açık'ın 2. turunda Fransız Corentin Moutet'i 2-0 yendiği mücadelenin ardından seyircilere imza verirken,