Haber hattı

Madrid sokakları 'Arda Güler' sesleriyle inledi
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illi futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga şampiyonluğunu görkemli bir organizasyonla kutladı. 36. kez mutlu sona ulaşan Los Galakticos, kupayı aldıktan sonra her kupa merasimindeki gibi taraftarlarıyla birlikte bu sevinci yaşadı. Bu sezon İspanya Süper Kupası'ndan sonra lig zaferine de uzanan Madrid'in kent merkezindeki şölenine binlerce taraftar eşlik etti.
Törenler sırasında Real Madrid'de yıldızların gollerinin yanı sıra Arda'nın da Celta Vigo'ya attığı ilk gol gösterildi. Kulüp TV'sine konuşan Arda da, İspanyolca "İlk defa buradayım. Çok memnunuz. Hala Madrid"
dedi. Takım ardakaşı Rüdiger de milli yıldızımızdan övgüyle bahsederek "Türk elmas!"
ifadelerini kullandı ve binlerce taraftara "Güler, Güler"
sloganı attırdı.
Pep'ten İsrail'e tepki: Çıkarlarını düşünüyorlar
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anchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İsrail'in aylardır Filistin halkına karşı uyguladığı insanlık zulmüne geçmişte olduğu gibi yine sessiz kalmadı.
Her şeyin yanı başlarında olduğunun altını çizen İspanyol teknik adam, "Dünyada olanlara bakın, biz burada hiçbir şey yapmadan oturuyoruz. Bir gün buraya da gelecek bu olanlar, biliyorsunuz değil mi? Dünya adaletsizliklerle dolu. Herkes kendi evini ve kendi çıkarlarını düşünüyor, komşusunu değil"
şeklinde tepki gösterdi. Deneyimli çalıştırıcının kızı Maria Guardiola da Filistin'e verdiği destekle biliniyor.
Eski Trabzonlu Edgar için şüphe: İkizini gönderdi
TÜRKIYE'DE Trabzonspor ve Başakşehir formaları giyen savunma oyuncusu Edgar IE, dolandırıcılıkla suçlanıyor. Ara transfer döneminde Romanya Ligi takımlarından Dinamo Bükreş'e transfer olan Portekizli futbolcunun kendisi yerine ikiz kardeşi Edenilo Ie'yi gönderdiği iddia edildi.
Bükreş ekibi, bu şüpheleri gidermek için bazı testler yapmayı planlıyor. Edgar'ın performansının yanı sıra takım arkadaşlarıyla olan zayıf iletişimi ve beklenenden daha düşük seviye İngilizcesi, gerçek kimliği konusundaki şüpheleri artırdığı vurgulandı.
Edgar, Bükreş formasıyla sadece 5 maçta sahaya çıktı ve son 5 maçtır kadroda yer almıyor.
Messi değişikliğe ateş püskürdü: Çok yanlış
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ajor League Soccer'ın yeni uygulamaya koyduğu kural, Inter Miami forması giyen Lionel Messi'yi rahatsız etti. 2-2 biten Montreal Impact ile maçında sağlık ekibinin müdahalesi sonrası 2 dakika saha dışında kalması zorunlu tutulan Arjantinli yıldız, "Bu tür bir kuralla yanlış yöne gidiyoruz"
diyerek tepkisini kamera önünde belirtti. Bu yeni kural, oyuncuların sakatlık süsü vererek zaman geçirmesini önlemeyi amaçlıyor.
Messi'nin bu söylemleri, MLS'teki kuralın tartışmalı bir konu haline geldiğinin ve oyuncular üzerindeki etkilerinin göz ardı edilemeyeceğinin göstergesi olarak dikkat çekiyor.
Dünya 1 numarasından Roma'ya erken veda
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OMA Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, 3. turda Alejandro Tabilo'ya yenilerek erken havlu attı. Sırp raket, 1 saat 7 dakika süren karşılaşmada, Şilili rakibine 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Maçın ardından Merkez Kort'taki bazı seyircilerin, Djokovic'i ıslıkladığı görüldü.
Başarılı tenisçi ayrıca bu yıl, Roma Açık'ın 2. turunda Fransız Corentin Moutet'i 2-0 yendiği mücadelenin ardından seyircilere imza verirken, bir izleyicinin çantasından düşen su termosunun kafasına isabet etmesi sonucunda geçirdiği sakatlıkla gündeme gelmişti.